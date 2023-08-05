Ağır suçlardan yargılanacak

Suna ERDEN

Girne’de Avukat Seyhan Yıldırım’a silahlı saldırı düzenleyen 21 yaşındaki Yiğit Balaç dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Türkiye’nin Tekirdağ ilinden 6 Temmuz 2023 tarihinde ülkeye gelen ve 6 gün sonra silahlı saldırı düzenleyen zanlı hakkındaki olgular aktarılarak, tutuklu yargılanması talep edildi. Zanlı, 5 ayrı suçtan yargılanmak üzere 2 ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderildi.

Soruşturmayı yürüten polis, 11 Temmuz saat 11.00 sıralarında meydana geldiğini anımsattı. Polis, avukat Seyhan Yıldırım’ın ofisine giden zanlının, belinden çıkardığı silahla iki el ateş açtığını anlattı.

Polis, açılan ateş sonucu Yıldırım’ın sol diz altından yaralanarak, Girne Akçiçek Hastanesi’ne kaldırıldığını, yapılan tedavisinin ardından taburcu edildiğini açıkladı. Polis, olaydan sonra koşarak Türk Mahallesi civarına kaçan zanlının bölgedeki boş ve yıkık bir eve silahını atarak, Ercan Havaalanı’na gittiğini belirtti. Polis, zanlının ülkeden çıkış yapmak üzereyken Ercan’da yakalandığını belirtti.

Polis, zanlının gösterimi ile olayda kullanılan 9 mm silahın atıldığı yerde bulunarak, emare alındığını belirtti. Zanlının ifadesinde bazı beyanlarda bulunduğunu kaydeden polis, bu beyanların araştırıldığını söyledi. Polis, soruşturmanın devam ettiğini, olayda kullanılan silahın balistik incelemeye gönderildiğini ve sonuçların çıktığını söyledi. Polis, inceleme sonucu silahın herhangi bir olayda kullanılmadığını tespit ettiklerini açıkladı. Polis, soruşturmanın devam ettiğini, ancak zanlının araştırmalarının geri kalan kısmına etki edemeyeceğini söyledi. Polis, meselenin ciddi olduğunu ve zanlının ağır ceza mahkemesinde yargılanacağını belirtti. Zanlının yargılamadan kaçabileceğini kaydeden polis, davaları görülünceye kadar cezaevine gönderilmesini talep etti.

Mahkeme zanlıyı “ağır yaralama, kanunsuz ateşli silah tasarrufu, kanunsuz patlayıcı madde tasarrufu ve vahim zarar” suçlarından yargılanmak üzere 2 ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderdi.



