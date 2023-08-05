9 bin kiloyu aştı

Ömer KADİROĞLU

Güzelyurt’ta harnup hırsızlığına yönelik operasyonlar devam ediyor.

Boynuz Koparan Operasyonu kapsamında 2 Ağustos tarihinde 5 bin 600 kilo harnup ele geçirilirken, polis önceki gün Bostancı’da bir arazide yaptığı aramada 3 bin 650 kilo daha harnup buldu. Bulunan harnupların soruşturma kapsamında tutuklu olan 4 zanlıdan Hasan Topaloğulları ve Hüseyin Topaloğulları tarafından 30-31 Temmuz tarihleri arasında, Topçuköy’de Plusa mevkiinde bir şahsa ait bahçeden çalındığı tespit edildi.

Boynuz Koparan Operasyonu kapsamında tutuklanan Hasan Topaloğulları, Hüseyin Topaloğulları, İlhan Oktar ve Süleyman Tarihsever önceki gün mahkemeye çıkarılmıştı.

Soruşturmayı yapan polis, son günlerde meydana gelen harnup hırsızlıklarına yönelik olarak artırılan denetimler çerçevesinde 2 Ağustos 2023 tarihinde, Güzelyurt’ta gerçekleştirilen operasyon kapsamında üç ayrı adreste arama yapıldığını söylemişti.

Polis, yapılan aramada, çalıntı olduğundan şüphelenilen toplam 5,635 kilo ağırlığında harnup tespit edilerek emare olarak alındığını ve 4 zanlının tutuklandığını ifade etmişti.

Polis, zanlı İlhan Oktar’ın evinde 720 kilo, Süleyman Tarihsever’in evinde bin 200 kilo, Hasan Topaloğulları’nın aracında bin 620 ve diğer zanlı Hüseyin Topaloğulları’nın evinde de 2 bin 95 kilo harnup ele geçirildiğini belirtmişti.

Haklarında bir gün tutukluluk emri alınan zanlılardan Hasan Topaloğulları, Hüseyin Topaloğulları, ve Süleyman Tarihsever’in İskele’de meydana gelen harnup hırsızlığı soruşturması kapsamında İskele Polis Müdürlüğüne teslim edildiği öğrenildi.

Oktar teminatla serbest kaldı

İlhan Oktar ise dün Güzelyurt’ta mahkemeye çıkarıldı.

Polis, zanlının Güzelyurt’taki evinde, 2 Ağustos 2023 tarihinde arama yapıldığını belirterek, 720 kilo ağırlığında harnup bulunduğunu anımsattı. Polis, zanlının 3 Ağustos 2023 tarihinde, Güzelyurt Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldığını, hakkında bir gün tutukluluk emri alındığını belirtti. Polis, zanlı hakkındaki soruşturmanın tamamlandığını ifade ederek, teminat talep etti.

Mahkeme, zanlının 80 bin TL değerinde şahsi kefalet senedi imzalaması koşuluyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.