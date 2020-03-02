Ayıp, ayıp

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Korona virüsü yüzünden sınır kapılarının kapatılmasıyla ilgili tepkileri yorumlarken, hükümetin halkın sağlığını korunmak için bazı önlemleri almak zorunda olduğunu söyledi.

Limasol’da yeni futbol sahasının temel atma töreninde konuşan Anastasiadis, kararların alınması için çok ciddi düşünüldüğünü hatta kararın politik anlamda yanlış yorumlanması konusunu dahi gözden geçirdiklerini, fakat Kuzey Kıbrıs’taki nüfus bileşimi de göz önüne alındığında, daha etkili bir kontrol için seçenek olmadığını savundu.

Kuzey Kıbrıs’ta 3 binden fazla İranlı öğrenci bulunduğunu ve İran’ın da virüsten en fazla etkilenen bölgelerden biri olduğunun gayet iyi bilindiğini dile getiren Anastasiadis, “konu sadece öğrencilerin sayısı değil, yakınlarının da sayısıdır. Ve bunlar yalnızca İranlı değildir” ifadelerini de kullandı.

Virüsle ilgili daha etkili bir kontrol yapılması amacıyla, geçici olarak, Kuzey Kıbrıs’tan gelenler ve buraya gidenlerin daha iyi bir şekilde kontrol edilmesinin önemli olacağı değerlendirmesinde bulunduklarını dile getiren Rum lider, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya bu önlemin yalnızca Kıbrıslı Rumların korunması için değil, Kıbrıs Türk toplumunun da korunması amacıyla alındığını izah ettiğini savundu.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yla gerçekleştirdiği görüşme ve Akıncı’nın bu kararı onaylayıp onaylamadığı konusundaki soruya ise Anastasiadis “bu kabul etmesi veya etmemesiyle alakalı bir konu değildir. Yine de dostane bir sohbetti” yanıtını verdi.

Açıklamasında virüsle ilgili etkili bir kontrol yapılması için bunun geçici bir önlem olduğunu yeniden vurgulayan Anastasiadis, Rum hükümetinin halkın sağlığını korumak için önlemler almak mecburiyetinde olduğunu yineledi.

Kuzey Kıbrıs üzerinden ulaşma ihtimali bulunan göçmenler konusunda ise Anastasiadis, hükümetin sert tedbirler aldığını belirterek, ateşkes hattının 180 kilometre uzunluğunda bulunduğunu ve deniz yoluyla gelişlerin mecburen yardım sağlanması gereken bir şey olduğuna dikkat çekti.

Hali hazırda aşırı yüklenmiş olan duruma daha da yük bindirecek olan büyük göçmen akışlarını önlemek için mümkün olan her şeyi yaptıklarını dile getiren Anastasiadis, Güney Kıbrıs’ın AB içerisinde siyasi sığınma başvurularında nüfusuna göre birinci ülke olduğuna dikkati çekti.



