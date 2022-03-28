Bakalım ne olacak

‘Altın pasaportlar’ ve geçmişte kurulup son yıllarda Rus oligarklar için sığınak işlevi gören paravan şirketlerin, Güney Kıbrıs’ı rahatsız ettiği ifade edildi. Rum basını bugüne kadar Rus vatandaşı 3 bin 855 kişiye Kıbrıs Cumhuriyeti pasaportunun verildiğine dikkat çekti.

Haravgi gazetesi manşetten verdiği ve iç sayfadan geniş yer ayırdığı haberinde, elde ettiği bilgilere dayanarak, Avrupa ve Amerika’daki denetim makamlarının, Rum Merkez Bankası ve Rum Sermaye Piyasası Komitesine yoğun baskılar yaptıklarını yazdı.

Avrupa ve Amerika’daki denetim makamlarının, yaptırım altında bulunan Rus sermayesinin ülkeden kaçırılması ihtimalinden ötürü endişeli olduklarını ve bu konuda Rum makamlarına yönelik yoğun baskılar yaptıklarını kaydeden gazete, yabancı basının da ciddi baskı yaptığını ve her gün Güney Kıbrıs’la ilişkisi bulunan Rusların adından söz eden yayınlar yaptıklarını belirtti.

Güney Kıbrıs’taki paravan şirketlerin işleyişine 2018 yılında son verildiğini, 2020 yılının Ekim ayında da vatandaşlık programının sona erdiğini anımsatan gazete, bütün bunlara rağmen Avrupa ve Amerika’daki denetim makamlarının Güney Kıbrıs’ı “yalancı çoban” olarak gördüğünü ve yaptırım altında bulunan Rus sermayesinin ülkeden kaçırılması ihtimali konusunda yoğun baskılar yaptıklarına işaret etti.

Gazete, vatandaşlık programına son verilmesinin üzerinden 15 ay geçmesine rağmen, Avrupa Komisyonu’nun Güney Kıbrıs aleyhindeki ihlal prosedürünü sürdürdüğünü de ekledi.