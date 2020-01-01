‘Ciddi icraat bekliyoruz’

Ömer KADİROĞLU

Kuzey Kıbrıs’ın 2019’da ciddi sıkıntılarla yüzleştiğini, özellikle trafik ve sağlık konularında üzücü olayların yaşandığını belirten vatandaşlar, 2020’de sıkıntıları azaltmak için siyasilerin daha ciddi icraatlar yapmasını istedi.

Vatandaşların yeni yıl dilekleri şöyle:

Ne dediler…?

Serdar Adasu

“2019 yılı benim için orta düzeyde geçti. 2019 yılında geçim sıkıntısı, trafik kazaları ve sağlık sorunları beni üzen olaylar oldu. 2020 yılında ülkeyi idare edenlerin trafik ve ulaşım sorununa çözüm üretmesini istiyorum. Ulaşımla ilgili ülkede ciddi sorunlar var ve bunun 2020 yılında ortadan kalkmasını bekliyorum. ”

Sadık Üstüner

“2019 yılı şahsen kötü bir yıl olmadı ancak ülke için güzel geçmedi. 2019 yılında beni üzen şeyler çocuklara karşı yapılan taciz ve tecavüz ve Kıbrıs sorununun yine çözümsüz kalması oldu. Sağlığımla ilgili bir sorun yaşamamış olmak beni mutlu eden etken oldu. 2020 yılında idarecilerin öncelikli işleri önce kendilerini düzeltmek olmalıdır. Halkın refahı için çalışmaları gerekiyor.”

Selçuk Ekendal

“2019 yılı geçmiş yıllardan farksız bir yıl oldu. Değişen hiç bir şey olmadı. 2019 yılında beni üzen olayların başında çocuklara karşı yapılan cinsel saldırı ve şiddet olayları geldi. Trafik kazaları sonucu yaşanan ölümler de bizi çok üzdü. 2020 yılında ülkeyi yönetenlerin halkın refahı için çalışma yapmasını bekliyorum.”

Kemal Özdevim

“2019 yılı geçmiş yıllar gibi hayatımda hiçbir değişiklik olmadan geçti. 2019 yılında ülke olarak birçok üzücü olay yaşadık. Bireysel olarak 2019 yılında herhangi üzücü bir olay yaşamadım çok şükür. 2020 yılında ülkeyi idare edenlerin halkın refahını sağlamak için çalışma yapmalarını diliyorum.”

Cemal Körük

“2019 yılında benim için hiçbir değişiklik yaşanmadı. Toplum olarak çok üzücü olaylar yaşadık ve bunların yeni yılda yaşanmamasını temenni ederim. 2020 yılında ülkeyi yönetenlerin Kıbrıs Türklerinin refahı için çalışmalar yapması gerekiyor. Yeni yılda herkese mutlu günler ve sağlık dolu yıllar dilerim.”

Mehmet Kadiri

“2019 yılı maddi ve manevi yönden beni mahveden bir yıl oldu. Ailecek sağlık problemleri yaşadık ve bunların hem kendi adıma hem de toplum adına geride kalmasını dilerim. Toplum olarak çok üzücü olaylar yaşadık. Ülkede yaşanan tüm olumsuz olaylara bireysel olarak çok üzüldüm. 2020 yılında yöneticilerin halkı düşünerek çalışmalar yapmasını diliyorum.”

Salih Uğural

“Geride bıraktığımız yıl benim için iyi oldu ancak toplum olarak üzücü olaylar yaşandı. Mesela ciddi bir pahalılık oldu ve tüm toplum olumsuz etkilendi. 2020 yılında ülkeyi yönetenlerin ulaşım, trafik ve pahalılık sorunlarını çözecek çalışmalar yapmasını dilerim.”

Naciye oylum

“2019 yılı benim için ne iyi ne de kötü bir yıl oldu. Orta düzeyde geçen bir yıldı. Bireysel olarak 2019 yılında iki kez ameliyat oldum ve bu beni olumsuz etkiledi. Ülke olarak da üzücü birçok olay yaşandı ve bunların 2020 yılında yaşanmamasını temenni ederim. Ülkeyi yönetenlerin 2020 yılında birlik içerisinde halkın yararına çalışmalar yapması gerekiyor.”

Erden Raşit

“2019 yılı benim için çok kötü bir yıl oldu. Aile içi tatsızlıklar, ekonomik sıkıntılar ve stresli bir yaşandı. Bu olayların 2020 yılında son bulması ve daha iyi bir yıl olmasını dilerim. Toplum olarak da kötü bir yıl geçirdik. 2020 yılında ülkeyi idare edenlerin halkın refah içerisinde yaşayabileceği çalışmalar yapmasını bekliyorum.”

Hediye Üresin

“Geride bıraktığımız yılda bazı sağlık problemleri yaşadım. 2019 yılında ekonomik sıkıntılar hem bireysel hem de toplum olarak bizleri yıprattı. 2019 yılında beni mutlu eden en güzel olay çocuklarımın evlenmesi ve torunlarımın olmasıdır. 2020 yılında ülkeyi yönetenlerin öncelikli olarak ekonomiyi düzeltecek çalışmalar yapması gerekiyor.”

Kazım Başak

“2019 yılı benim için orta düzeyde bir yıl oldu. 2019 yılında üzüldüğümüz olayların başında ölümlü trafik kazaları, ailede yaşanan sağlık problemleri ve ekonomik zorluklar gelmektedir. 2020 yılında ülkeyi idare edenlerin dürüst olmalarını ve görevlerini eksiksiz yapmalarını temenni ediyorum.”

Sergül Kofalı

“2019 yılı benim için hem güzel hem de sıkıntılı bir yıl oldu ancak geride kaldı. Ülkede birçok olumsuzluklar ve olaylar yaşandı. 2020 yılında ülkeyi yönetenlerin ekonomi, trafik ve ulaşım sorunlarını çözmeleri gerekmektedir. Herkese yeni yılda sağlıklı, mutlu ve huzur dolu yıllar dilerim.”

Hüseyin Koruroğlu

“2019 yılı benim için orta şekerli bir yıl oldu. 2020 yılında bizleri idare edenlerden hayat pahalılığı ile ilgili çalışmalar yaparak halkın rahatlamasını bekliyorum. 2020 yılının tüm dünyaya barış, sağlık ve huzur getirmesini temenni ederim.”

Hüseyin Ünsal

“2019 yılı pek de güzel bir yıl olmadı. Bu ülkeye giren çıkan kontrol edilemediği için birçok olumsuz olay yaşadık. Bunun yanında toplum olarak üzücü birçok olay yaşadık ve bunların artık son bulmasını diliyorum. 2020 yılında ülkeyi yönetenlerin halkın yararına ve halkı rahatlatacak çalışmalar yapması gerekiyor.”

Mehmet Bodurhan

“2019 yılı benim için geçmiş yıllardan farksız bir yıl oldu. Gerek bireysel olarak gerekse toplum olarak üzüldüğümüz bir yıl geçirdik. 2020 yılında ülkeyi yönetenlerin eğitim, sağlık ve adalet konularında ciddi çalışmalar yapmaları gerekmektedir. 2020 yılında tüm toplumun sağlıklı, muhabbetli, bereketli ve huzurlu olmalarını temenni ediyorum.”

İbrahim Üstüner

“2019 yılı zorluklarla geçen iç açıcı olmayan bir yıl oldu. Ülkeyi yönetenlerin 2020 yılında ekonomik sıkıntılara çözüm üretmeleri gerekmektedir. 2020 yılında tüm toplumun sağlık, huzur ve bereketli olmasını diliyorum.”