‘Barışın savunucusuydu’

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, Katolik Hristiyanların lideri Papa Francis’in ölümü nedeniyle taziye mesajı yayımladı.

Alithia gazetesinin haberine göre; Hristodulidis taziye mesajında, Papa Francis’in barışın, diyalogun, halkların bir arada yaşamasının ve kültürlerin savunucusu olduğunu kaydederek, tüm Hristiyanlığın bir lideri kaybetmiş olmaktan ötürü yas içerisinde olduğunu ifade etti.

Papa Francis’in toplumsal adalet, sevgi ve dayanışma değerlerine hizmet ettiğini kaydeden Hristodulidis, kendisinin de Rum halkı ile hükümetini temsilen Vatikan devletine ve Katolik Kilisesi’ne taziyelerini sunduğunu ifade etti.

Hristodulidis, Papa Francis’i saygı ve minnetle uğurladıklarını da belirtti.

Başpiskopos Yeorgios’tan da taziye

Gazete Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu Yeorgios’un da, Papa Francis’in ölümü nedeniyle taziyelerini sunduğunu yazdı.

Habere göre Yeorgios, Papa Francis’in ölümünü üzüntüyle karşıladığını ve Katoliklerin acısını paylaştığını belirtirken, Kilise’ye verdiği özverili hizmetlerin unutulmayacağını ifade etti.