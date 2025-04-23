Yazık oldu

Abdullah SUİÇMEZ

‘Ölüm Yolu’ olarak bilinen Girne - Değirmenlik ana yolunda dün öğleden sonra meydana gelen trafik kazasında, kiralık araç sürücüsü 67 yaşındaki KKTC vatandaşı Ali Özarapköylü ile araçta yolcu olarak bulunan 27 yaşındaki Pakistan uyruklu ve çalışma izinli Raja Shariq Amin olay yerinde hayatlarını kaybetti.

Kaza; kiralık aracın viraja gelindiğinde sağ şeride geçmesi ve karşı istikametten gelen minibüsle çarpışması sonucunda meydana geldi. Resmi Hizmet Aracı olan minibüste yolcu olarak bulunan ‘Girne 18 Yaş Üstü Rehabilitasyon Merkezi’nde öğrenim gören 8 öğrenci ile şoför yaralı vaziyette hastaneye kaldırıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, yaralıları hastanede ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

RHA’nın önünü tıkadı

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre; kaza dün saat 14.00 sıralarında, Girne - Değirmenlik ana yolunda meydana geldi.

Girne'de sakin Ali Özarapköylü yönetimindeki ZUS 264 plakalı salon araç ile Girne istikametine doğru seyrettiği sırada sola meyilli viraja geldiği esnada yolun sağına geçti ve o esnada karşı istikametten gelmekte olan İbrahim Arıcı (E-44) yönetimindeki, Girne 18 Yaş Üstü Rehabilitasyon Merkezi öğrencilerini taşıyan RHA 4128 plakalı minibüsün önünü tıkayarak çarpışmaya neden oldu.

Kaza sonucu ZUS 264 plakalı araç sürücüsü Ali Özarapköylü ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Raja Shariq Amin olay yerinde yaşamlarını yitirdi.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Kazada yaralanan minibüs sürücüsü İbrahim Arıcı ve araçta yolcu olarak bulunan Mustafa Arıoğlu, (E-38), Cemil Edip (E-41), Sevim Cepni (K-31), Oğuzcan Karlıtepe (E-23), Kayhan Soğukelli (E-41), Işık Berber (E-41), Umut Ulaş (E-25), Muhammed Akif Pasha (E-38) Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılar, görmüş oldukları ilk yardım tedavilerine müteakip aynı serviste müşahede altına alınırken, İbrahim Arıcı ve Muhammed Akif Pasha, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

Gardiyanoğlu yaralıları ziyaret etti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, Girne Değirmenlik ana yolunda meydana gelen trafik kazasında yaralanan engelli bireyleri tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti. İlk olarak Girne Akçicek Hastanesi’ne ardından da Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne giden Gardiyanoğlu, doktoralardan, yaralıların durumu ile ilgili bilgi aldı. Gardiyanoğlu, kazadan duyduğu üzüntüyü dile getirerek, şunları kaydetti: “İki kişinin ölümü ile sonuçlanan trafik kazasından dolayı son derece üzgünüz. Engelli bireylerimiz ve minibüs şoförümüz kazayı çeşitli yaralarla atlatmışlardır ve hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Tedavileri devam etmektedir. Tüm bu süreçte bizler yanlarındayız. Kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet tüm yaralılarımıza acil şifalar dilerim.”

Tatar ve Üstel taziye mesajı yayımladı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Başbakan Ünal Üstel Girne-Değirmenlik Anayolu’nda meydana gelen kazada ölenler için taziye mesajı yayımladı.

Tatar ve Üstel, trafik kazasında yaralananlara geçmiş olsun dileklerini iletti, yaşamını yitiren iki vatandaşın yaslı ailelerine de sabır diledi.