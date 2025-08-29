‘Kader günü olacak’

Başbakan Ünal Üstel’in önderliğinde Ulusal Birlik Partisi (UBP) Gençlik Buluşması etkinliği düzenledi. Etkinliğe Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da katıldı. Coşkulu anların yaşandığı etkinlikte konuşan Başbakan Ünal Üstel, önemli mesajlar verdi. 19 Ekim’de gerçekleşecek cumhurbaşkanlığı seçiminin önemine değinen Üstel, “Bu seçim, Kıbrıs Türkü’nün kader seçimidir. Ersin Tatar’ı yeniden Cumhurbaşkanı yapma günüdür. Geleceğiniz için, devletimiz için, milli davamız için hep birlikte yola devam edeceğiz” ifadelerini kullandı. Üstel, 2025 yılını “Gençlerin Yılı” ilan ettiklerini belirterek, hükümetin hayata geçirdiği ve planladığı icraatları sıraladı.

Ateşten gömlek giydik

Üstel, konuşmasında görevinin sorumluluk ve fedakârlık gerektirdiğini vurguladı. Üstel, “Bize ilk gün görev verildiğinde; bu görev ateşten gömlektir denildi. Ama biz Ulusal Birlik Partiliyiz! Verilen görev ateşten dahi olsa kabul ettik. Çünkü bu görevi geleceğimiz, gençlerimiz için kabul ettik. Gençler, biz sizin için bu görevdeyiz” dedi. Üstel, parti tarafından kendisine verilen her göreve hazır olduğunu ifade ederek, “Göreve geldik, kolları sıvadık ve halkımıza önce istikrarı sağlayacağız dedik. İstikrar sayesinde yarım kalan projeleri tek tek tamamladık. Cumhurbaşkanımız Sayın Ersin Tatar bize güvendi, görevi verdi. Biz de ‘Durmak yok, yola devam’ dedik” ifadelerini kullandı. Üstel, sağlanan tüm bu hizmetlerin siyasi istikrar sayesinde mümkün olduğunu belirtti.

Gençler için hangi projeler gündemde

Başbakan Ünal Üstel, 2025 yılını “Gençlerin Yılı” ilan ettiklerini belirterek, hükümetin hayata geçirdiği ve planladığı icraatları sıraladı:

• Jimnastik salonu ve hastane projeleri,

• Sosyal konut yatırımları,

• “İlk Evim” kredisi uygulaması,

• Kırsal kesim arsalarının altyapı çalışmalarının tamamlanması,

• 4.5G’ye geçiş ve fiber optik yatırımlar,

• Turizm ve eğitime destek programları,

• 1600 münhal ile iş fırsatları,

• Gençlere, girişimcilere ve üretime destek paketleri.

İstikrarın önemine değinen Üstel, “İstikrarın mimarı UBP; Kıbrıs Türkü’nün huzuru için, egemen ve eşit iki devletli çözüm yolunda kararlılıkla ilerliyor. Bu yolun savunucusu Cumhurbaşkanımız Ersin Tatar’la yola devam” ifadelerini kullandı.

Bu seçim, Kıbrıs Türkü’nün kader seçimidir

“Cumhurbaşkanımızla, Meclis Başkanımızla el ele verdik, omuz omuza çalışıyoruz” ifadelerini kullanan

Üstel, 19 Ekim’de gerçekleşecek seçimlere de değinerek, “Unutmayın; Türk’ün Türk’ten başka dostu yoktur. Önümüzde 19 Ekim’de çok önemli bir seçim var. Bu seçim, Kıbrıs Türkü’nün kader seçimidir. Ulusal davamızı ve geleceğimizi şekillendirecek seçimdir. 19 Ekim, Ersin Tatar’ı yeniden Cumhurbaşkanı yapma günüdür. Geleceğiniz için, devletimiz için, milli davamız için hep birlikte yola devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.



Güncelleme Tarihi: 29 Ağustos 2025, 10:06