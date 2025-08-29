Yasal işlem başlatıldı

İskele Belediyesi Çevre ve Sağlık Denetim Bölümü, polis ve doktor eşliğinde denetim yaptı.

Denetimler sırasında izinsiz botoks uygulayan bir güzellik merkezi, gıda güvenliği koşullarına uymayan bir restoran ve kaçak çalıştırılan dört iş yeri belirlendi. Rutin denetimleri kapsamında ilçe genelinde yapılan kontrollerde, yasal izni olmayan işletmeleri tespit ederek gerekli işlemleri başlattı.

Kontrollerde iş yeri açma izni bulunmayan iki kuaför ve bir dövme salonunun faaliyetleri durduruldu.

Ev görünümlü kuaför salonu

Ev görünümlü bir kuaför salonu ve dövme salonu mühürlenmezken, diğer kuaför salonu ise mühürlenerek faaliyetleri engellendi.

Üç işletmeye birer asgari ücret tutarında cezai işlem uygulandı.

Denetime doktor da katıldı

Denetimler sırasında, bir ihbar üzerine güzellik merkezinde kaçak botoks işlemi yapıldığı şüphesi üzerine konu Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği’ne bildirildi.

İş yerine gönderilen doktor eşliğinde yapılan denetimde izinsiz botoks uygulamasının yapıldığı tespit edildi.

Denetim sonucunda, iş yerinde botoks için kullanılan ilaç ve tıbbi malzemelere el konuldu ve iş yeri izninin yenilenmemiş olması ve beyan edilenin dışında faaliyet göstermesi gerekçesiyle işletmeye 102 bin 404 TL cezai işlem uygulandı.

Tavuk ürünlerine el konuldu

Ayrıca, bir ihbar üzerine denetlenen İskele’deki bir restoranda gıda güvenliği kurallarına uyulmadığı belirlendi.

Sağlıksız olduğu tespit edilen tavuk ürünlerine el konularak imha edildi ve işletmeye bir asgari ücret cezai işlem uygulandı.

İskele Belediyesi yetkilileri, denetimlerin devam edeceğini ve halk sağlığını riske atan işletmelere karşı gerekli tüm yasal işlemlerin uygulanacağını belirtti.



