İskele Belediyesi Halk Dansları Topluluğu, İzmir Balçova Belediyesi tarafından bu yıl 15’incisi düzenlenen Uluslararası Halk Dansları Festivali’ne katıldı.

Resmi açılışı 25 Ağustos’ta yapılan festivale KKTC’nin yanı sıra 8 farklı ülkeden halk dansları toplulukları katıldı. Festival boyunca farklı ülkelerden gelen ekipler, kültürlerini dans gösterileriyle tanıtma imkânı buluyor.

Festivalin ikinci günü olan 26 Ağustos akşamında Torbalı’da düzenlenen Halk Dansları Gecesi’nde İskele Belediyesi Halk Dansları Topluluğu da sahne aldı. Ekibin gösterisi izleyicilerden büyük beğeni topladı.

İskele Belediyesi Halk Dansları Topluluğu, sahne performanslarında Kıbrıs Türk kültürüne ait oyunları sergileyerek, hem ülkemizi hem de kültürel mirasımızı tanıttı.

Festival, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda gerçekleştirilecek Gala Gecesi ile sona erecek. İskele Belediyesi Halk Dansları Topluluğu, final gecesinde de sahne alarak ülkemizi temsil etmeye devam edecek.

Bu arada Torbalı Belediyesi’ni ziyaret eden ekip, Belediye Başkan Yardımcısı Erhan Çelik tarafından karşılandı. Ziyarette, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’nun selam ve sevgileri iletilirken, ekibe İskele Belediyesi Meclis Üyesi Zekiye Gece eşlik etti. Ekip adına konuşan Özlem Kadirağa, Torbalı Belediyesi’ne misafirperverlikleri için teşekkür ederek, İskele ve Kıbrıs Türk halkının dostluk mesajlarını iletti.

