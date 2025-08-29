Kıbrıs Kağıt Sanatçıları Derneği eğitmenleri tarafından düzenlenen “Atık Kağıtlardan Kağıt ve Sanatsal Obje Yapımı Atölyesi” ikinci gününde devam etti.

Etkinliğin ilk gününde katılımcılar, kağıtları ayrıştırmayı ve geri dönüşüm hamurunu hazırlamayı öğrendi.

Atölyenin ikinci günü büyük ilgi gördü. Katılımcılar, hazırladıkları kağıt hamurunu kullanarak dekoratif ve işlevsel objeler tasarladı. Etkinlik bugün tamamlanacak.

Avrupa Birliği desteğiyle gerçekleştirilen atölye ücretsiz olarak düzenleniyor.



