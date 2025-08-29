Acil önlem alın

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Küçükbaş Yönetim Kurulu, küçükbaş hayvancılıkta arpa ve yem teminindeki sıkıntıları, teşvik ödemelerindeki gecikmeleri, satış sorunlarını ve tarım politikası ek-sikliklerini gerekçe göstererek sektörün “bitme noktasına geldiğini” açıkladı. Birlik, hükümet ve Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na acil önlem çağrısında bulundu.

Birlik binasında düzenlenen basın toplantısında konuşan Küçükbaş Yönetim Kurulu Genel Sekreteri Asım Gülçeken, arpa temini, teşvik ödemeleri ve hayvan satışlarındaki sorunların üreticileri ciddi şekil-de zorladığını belirtti.

Gülçeken, yıl başında belirlenen kulak numarası teşvikinin bin 800 TL olmasına rağmen yalnızca 900 TL’sinin ödendiğini ve kalan miktarın belirsiz olduğunu söyledi.

“Eylül ayında ödeneceği söylense de kesinlik kazanmadı” diyen Gülçeken, üreticilerin belirsizlik nede-niyle mağdur olduğunu vurguladı. Ek 200 TL’lik desteğin de yetersiz olduğunu ifade eden Gülçeken, hayvan fiyatlarının düşmesiyle üreticilerin satış yapamadığını ve kasapların ilan edilen fiyatları kabul etmediğini kaydetti. Küçükbaş ve büyükbaş hayvancılık arasında uygulamalarda eşitsizlik olduğunu da öne sürdü. Gülçeken, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş ile yarın görüşeceklerini ve so-runların çözülmemesi halinde eylem dahil yeni adımların gündeme gelebileceğini bildirdi.

Kış gelmeden sıkıntılar başladı

Yönetim Kurulu üyesi Arif Dayı da küçükbaş hayvancılığın en büyük sorunlarının arpa, saman ve balya temini olduğunu, bu sıkıntıların kış gelmeden yaşanmaya başladığını söyledi. Dayı, açıklanan ek 200 TL desteğin bir hayvanın bir aylık yem giderini karşılamadığını belirterek üreticilere birlik olmaları çağrı-sında bulundu.

Yönetim Kurulu üyesi Nezif Tekyaprak ise arpa sıkıntısının ciddi boyutlara ulaştığını ve mevcut kuraklık koşullarının üreticileri daha fazla etkilediğini vurguladı.

Yönetim Kurulu üyesi Can Polat Şemi da, iki yıl önce yapılan “küçükbaş hayvancılığı yücelteceğiz” açık-lamasına rağmen sektörün bitme noktasına geldiğini belirtti.

Şemi, Kasaplar Birliği ile yapılan mutabakatın bozulduğunu, yeniden görüşmeye hazır olduklarını an-cak kalıcı çözümün devletin süt politikalarında olduğunu belirtti.

