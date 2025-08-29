‘Birlikte başaracağız’

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı adaylığı açıklanan Tufan Erhürman, Alayköy’de düzenlenen etkinlikte halkla bir araya geldi. Etkinlikte konuşan Erhürman, siyasi görüş farklarını bir kenara bırakarak tüm Kıbrıs Türk halkının ortak hedefler için bir araya gelmesi gerektiğini vurguladı.

Erhürman, konuşmasında çocuklar ve torunlar için çıktıkları yolda sadece CTP’lilerle değil, bu ülkeye gönül veren herkesle birlikte olduklarını söyledi. “Siyasi görüş farklarını, partileri bir kenara bırakarak bu ülke için, bu halk için hep birlikte yürüyoruz. Bu yolu birlikte yürümeye devam edeceğiz” dedi.

Beş yıl önce ülke tarihinde açılan olumsuz bir dönemi hatırlatan Erhürman, bu dönemde diplomasi, özgürlük, diyalog, adalet, hak ve hukuk alanlarında büyük eksiklikler yaşandığını belirtti. “O parantezin içinde anayasa yok, hukuk yok. Yoklar parantezini artık kapatma zamanıdır. Alayköy bu akşam bunu gösterdi” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın yaptığı açıklamalara da yanıt veren Erhürman, federasyon tartışmaları ve Kıbrıs Türk halkının haklarının korunması konusuna değindi. “Dört cumhurbaşkanı ve onların istişare ettiği Türkiye Cumhuriyeti, federasyonun Kıbrıslı Türkleri azınlığa düşüreceğini fark etmedi mi? Crans Montana’da işin sonuna kadar gelinmişti. Bunları söylemek tarih bilmemektir, Kıbrıs sorununu bilmemektir” dedi.

Beş koca yıl boş geçti

19 Ekim sonrası Kıbrıs Türk halkının çözüm iradesinin masada olacağını belirten Erhürman, “Beş koca yıl boş geçti. Kapsamlı çözüm müzakeresi yoktu. Güven Yaratıcı Önlemlerle ilgili adım atılmadı. Diğer cumhurbaşkanları döneminde en azından geçiş noktaları açıldı. Dünyayla buluşmak konusunda yapılan hamleler, diplomasi bilmemek yüzünden ters döndü” ifadelerini kullandı.

Halk yeniden söz sahibi olacak

Etkinlikte Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, CTP Lefkoşa İlçe Başkanı ve Milletvekili Devrim Barçın da konuştu. Harmancı, Erhürman’ın hukuk ve diplomasi bilgisiyle Kıbrıs Türk halkının haklarını masada savunabilecek lider olduğunu belirtti.

Barçın ise, ülkenin geleceğini yeniden inşa etmek için Erhürman ile yola çıktıklarını vurguladı ve “Cumhurbaşkanlığı makamı, Tufan Erhürman ile birlikte yeniden halkın söz sahibi olduğu bir yer olacak” ifadelerini kullandı.

Erhürman genç girişimcilerle bir araya geldi

Bu arada Erhürman, genç girişimcilerle bir araya gelerek onların vizyon ve projelerini dinledi.

Etkinlikte Erhürman, gençlerin fikirlerinden ve başarılarından duyduğu memnuniyeti ifade ederek, “Vizyonlarından etkilenmemek imkansız. Başarıları heyecan veriyor” dedi.

Genç girişimciler, çalışmalarını ve projelerini sunarken Erhürman, destekleyici bir yaklaşım sergileyerek gençlerin potansiyelini gerçekleştirebilecekleri bir ortam oluşturulmasının önemine vurgu yaptı.





Güncelleme Tarihi: 29 Ağustos 2025, 10:06