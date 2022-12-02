Nihayet restorasyon çalışmaları başladı

Ömer KADİROĞLU

Yıllardır kaderine terk edilen, yapısal birçok sorunla sık sık gündeme gelen Girne Antik Liman’da restorasyon çalışmaları nihayet başladı. Başlatılan 2 ve 3’üncü etap çalışmaları kapsamında su, kanalizasyon, elektrik ve telefonla ilgili altyapı sorunları giderilecek. Limandaki bina cephelerinin restorasyonu bakım ve onarımı için de çalışmalar başladı. Bu kapsamda antik liman içerisinde bulunan restoran ve kafelerin önlerinde inşa edilmiş ahşap yapılar, eklemeler ve diğer tüm çarpık yapılanmamalar sökülerek temizleniyor. Çalışmalar süresince limanın kapalı olacağı bildirilirken, 2023 yaz sezonu başlamadan tamamlanmasının hedeflendiği belirtildi.

Proje süresi boyunca kapalı kalacak olan işletmelere destek olmak amacıyla çalıştırdıkları kayıtlı personel sayısına göre toplam 2 milyon 840 bin TL hibe de verilecek. Projenin dördüncü ve son etabında ise Girne Antik Liman deniz içinin özelleştirilmesi yer alıyor.