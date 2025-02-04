Bir gram için yandı

Hüseyin ÇİÇEK

Güney Kıbrıs’tan KKTC’ye geçmek için Beyarmudu Sınır Kapısı’na gelen Macaristan uyruklu Deak Ferenc’in cebinde bir gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulundu. Hakkında soruşturma başlatılan zanlı, dün mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Mehmet Şemet, 2 Şubat’ta, Beyarmudu Sınır Kapısı’ndan ülkemize giriş yapmaya çalışan zanlının, üzerinde yapılan aramada bir gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunduğunu açıkladı. Zanlının tutuklanarak soruşturma başlatıldığını kaydeden polis, ele geçirilen maddenin analize gönderileceğini söyledi.

Soruşturmanın yeni başladığını bildiren polis, mahkemeden süre talep etti. Mahkeme, zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

