Zeki Çeler: TDP bu toplum için ciddi bir hazırlık içinde

Serdar Şengül



Cemre Akar'ın sorularını yanıtlayan TDP Genel Başkanı Çeler Merkezi Hükümetin halkın geçimi ile bir konfor alanı yaratamadığına değinerek Bakan olduğu dönemde yaptığı icraatları anlattı.

Çeler TDP’nin canla başla çalışarak hayatı ne kadar ucuzlatabiliriz hangi önerilerle seçmene ulaşabiliriz bunun hazırlığı içindeyiz dedi. Hayatın ucuzlatılması için üretimi arttırmak sanayiciyi teşvik etmek ve yabancı işçilerin azaltılması noktasında uğraş verdiklerini belirrtti. Çeler yabancı işçilerin kazandığı paralar hep yurt dışına gidiyor ve iç ekonomiyi ozguna uğratıyor diyerek “ Bu noktadada radikal yapılanmalarımız olacak yerli istihdamı teşvik etmek için özel hazırlıklarımız olacak ifadelerini kullandı.

Çeler : Özel sektör çalışanları için ciddi bir hazırlık içindeyiz



Zeki Çeler örnekler vererek Yerli istihdamın nasıl korunacağanı anlatarak şöyle konuştu ;

"100 çalışanı olan bir işletmenin yarısı yabancı çalışan ve diğer yarısı KKTC çalışanı olan bir işletmenin 50 yabancı çalışanın fonda biriken ücretleri ile KKTC vatandaşlarının rahatlıkla ekstra gelir oluşturulmasının mümkün olduğunu" kaydetti. Çeler “Bu uygulamayla yerel iş gücünün güçlendirilimesi bağlamında ekonomiye yansımasının da oldukça faydalı olacağını söyledi. Yerli üretimin önemine değinen Çeler, yerel iş gücü potansiyalinin önemsenmesi noktasında Hükümet politikasında eksiklik var biz TDP olarak bu noktada da önemli adımlar atacağız bunun için yoğun uğraş veriyoruz dedi.

Çeler : Vatandaş bu ülkede köklü değişim istiyor



Çeler açıklamalarının devamında şunları söyledi

“Vatandaşlarımızda oldukça umutsuz bir duruş mevcut ancak inanıyorum ki vatandaşlarımız köklü bir değişimi istiyor bizde TDP olarak yeniden yapılandık ve aktif muhaleffetteyiz. İnanıyorum ki Vatandaşlarımızın bize olan empatisi artıyor ve herkese kapımız açıktır. Biz narsizim ile yönetilen bir parti değiliz herkese ılımlı yaklaşıyoruz ve sessiz olsakta çok çalışıyoruz. Şu anda geldiğimiz noktada tek kelimemizle ortalığı ayağa kaldırabiliriz. Tdp ayakları yere basan bir yapıdadır ve toplumumuz artık bizi iyi tanıyor. Kilit bir parti olduğumuzu söyleyebilirim” ifadelerini kullandı



Güncelleme Tarihi: 04 Şubat 2025, 14:25