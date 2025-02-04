Tümü Bangladeşli

Kuzey Kıbrıs’ta kaçak yaşam süren Bangladeş uyruklu 5 kişi Lefkoşa’da önceki gün gerçekleştirilen denetimlerde tespit edildi.

Tutuklanan Abu Saif Muhammed Mezbahuzzaman, MD Sultan Mahmud, MD Rıfat Munsty, Mohammed Shaon Hossain ve Habibur Rahman dün sabah Lefkoşa Kaza Mahkemesine çıkarıldı.

Zanlıların tümü ülkelerine gitmek istediğini söyledi.

Mahkemede olguları aktaran polis; 2 Şubat 2025 tarihinde saat 18.00'de, İstanbul Caddesi üzerinde yapılan denetim ve muhaceret kontrolünde, Rahman'ın 28 Aralık 2023 tarihinden itibaren 402 , Mezbahuzzaman'ın 30 Aralık 2023 tarihinden itibaren 400, Mahmud’un 30 Aralık 2024 tarihinden itibaren 74, Munsty 'ın 15 Aralık 2023 tarihinden itibaren 415 ve Hossain 'in 26 Temmuz 2023 tarihinden itibaren 557 gündür KKTC'de kaçak yaşam sürdüğünün tespit edildiğini söyledi.

Polis, zanlıların tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını kaydetti. Polis memuru, zanlıların KKTC'de herhangi bir suça karışıp karışmadığını ve kaçak çalışıp çalışmadıklarını araştıracaklarını belirtti. Polis; Çalışma Bakanlığından soruşturma yapılacağını, ayrıca zanlıların ihraç edilmeleri için gerekli işlemlerin başlatılacağını ifade ederek, 3 gün ek süre talep etti.

Mahkemede söz alan zanlılar ise en kısa sürede ülkelerine dönmek istediklerini söyledi.

Aktarılan olguları değerlendiren mahkeme, zanlılar hakkında talep edilen süreyi onayladı.

Güncelleme Tarihi: 04 Şubat 2025, 09:46