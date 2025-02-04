Erhürman, İsviçre’nin Lefkoşa Büyükelçisi Burgener’le görüştü



Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, İsviçre’nin Lefkoşa Büyükelçisi Christoph Burgener'i kabul etti. Partiden verilen bilgiye göre, bu sabah CTP Genel Merkezi’nde, CTP Dış İlişkiler Sekreteri Fikri Toros’un da katıldığı görüşmede, bölgesel gelişmeler çerçevesinde Kıbrıs sorunu ve çözümüne ilişkin istişarelerde bulunuldu.