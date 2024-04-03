Yargısı ileride

Girne Polis Müdürlüğü, Narkotik ve Mali Şube ekiplerinin Skull King Casino ile lojmanına düzenlediği operasyonda tutuklanan Ertuğ Dilaver, Esin Yükseközcan, Rasim Tikveşli, Taner Bozkurt, Asım Asilkan, Berkay Bozkurt, Günay Bilgin ve güvenlik görevlileri Hkayal Mamadov ile Ömer Kayçin hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Zanlılar teminat talebiyle mahkemeye çıkarılırken, duruşmada olgular yeniden aktarıldı.

Mali Şube Polisinde görevli polis memuru, 26 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilen operasyonda Skull King Casino'nun bodrum katında 98 adet slot oyun makinesi bulunduğunu ve internet üzerinden “viproyalc.com wipskykingslot.com vipslotking.com ve vipskyking.com” isimli site adreslerinde para karşılığı bahis oynatıldığını tespit ettiklerini aktardı.

Polis, operasyonda Ertuğ Dilaver ile casino çalışanları Esin Yükseközcan, Taner Bozkurt ve Asım Asilkan’ın olay yerinde tutuklandığını belirtti.

Polis, Rasim Tikveşli'nin ise yurt dışına çıkış yapacağı sırada Ercan Havaalanında tespit edilerek tutuklandığını, üzerinde 60 bin 500 TL, 4 bin dolar ve 2 bin 207 euro bulunduğunu belirtti. Polis, 10 cep telefonunu ile 98 adet slot oyun makinesinin emare alındığını kaydetti.

Polis, sanal bahis sisteminde sunucuların şifrelerle korunduğunu ve 3 ayrı web sitesi üzerinden yasa dışı oyun oynattıklarını tespit ettiklerini söyledi.

Polis, sunucuların şifrelerinin kırılmaya başlandığını ve ilk tespitlere göre 13 milyar TL’lik paranın elde edildiğini belirlediklerini açıkladı.

Lojmana da baskın yapıldı

Polis, aynı tarihte casino lojmanına yapılan baskında ise Hkayal Mamadov’un kaldığı odada 2 adet tabanca ve 32 adet canlı mermi ele geçirdiklerini kaydetti.

Polis, Mamadov’un söz konusu tabancaların Ömer Kayçin’den aldığını söylediğini belirtti. Polis, silahın balistik incelemesinin temiz çıktığını belirtti.

Soruşturmanın devam ettiğini, ele geçirilen kanıtların incelemesinin sürdüğünü kaydeden polis, zanlıların araştırmalarının geri kalan kısmına etki edemeyeceğini ifade ederek, teminata bağlanmalarını talep etti.

Ağır teminat şartları belirlendi

Mahkeme, Bozkurt ve Dilaver’in 200 bin TL nakit teminat yatırması, 2 kefilin birer milyon TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi. Yargıç, Esin Yükseközcan’ın 200 bin TL nakit teminat yatırması, bir kefilin 2 milyon TL kefalet senedi imzalaması, Rasim Tikveşli, Asım Asilkan, Berkay Bozkurt, Günay Bilgin’in 100 bin TL nakit teminat yatırması, birer kefilin 500’er bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi.

Mahkeme, Hkayal Mamadov’un 100 bin TL nakit teminat yatırmasına, iki kefilin 300’er bin TL tutarında kefalet senedi imzalamasına, Kayçin’in 30 bin TL nakit teminat yatırmasına ve iki kefilin 500’er bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi.

Ayrıca mahkeme, tüm zanlıların yurt dışına çıkışlarının yasaklanmasına, ıspat-ı vücut yapmalarına ve tüm zanlıların birer milyon TL tutarında şahsi kefalet senedi imzalamasına emir verdi.



