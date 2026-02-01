Zam yağıyor

Süt ve Sıvı Yağ Ürünleri Üretim ve Pazarlama Kooperatifi Ltd. (KOOP SÜT), 2 Şubat 2026 tarihinden itibaren geçerli olacak yeni fiyat listesini kamuoyuyla paylaştı. Açıklanan güncel listeyle birlikte başta süt ürünleri olmak üzere birçok üründe önemli oranlarda fiyat artışına gidildi.

Yeni fiyatlar açıklandı

Yeni fiyat düzenlemesine göre, KOOP UHT yağlı ve yarım yağlı sütlerin 1 litrelik ambalajlarının tavsiye edilen market satış fiyatı 60 TL olarak belirlendi. Yağsız sütün litre fiyatı 69,55 TL’ye yükselirken, laktozsuz sütün litre fiyatı 76,50 TL oldu. Vitaminli sütün satış fiyatı 78,75 TL olarak açıklanırken, keçi sütünün litre fiyatı 80,15 TL’ye çıktı. Pastörize yağlı sütün litre fiyatının ise 76,55 TL olduğu bildirildi.

Kooperatifin yayımladığı fiyat listesinde küçük ambalajlı ürünlerde de artış yaşandığı görüldü. Buna göre, 200 mililitrelik UHT sütlerin satış fiyatı 13,95 TL ile 17,10 TL arasında değişirken, aromalı sütlerin fiyatı 22 TL seviyesine yükseldi. Güncellenen listede ayrıca ayran, yoğurt, hellim ve diğer süt ürünlerinde de yeni fiyatların yer aldığı belirtildi.KOOP SÜT yetkilileri tarafından paylaşılan yeni fiyat listesinin 2 Şubat 2026 tarihinden itibaren yürürlüğe gireceği kaydedildi.

Ekmek de zamlandı

Öte yandan ekmek fiyatlarına da zam yapıldı. Yüzde 20 oranında gerçekleşen artışla birlikte, daha önce 20 TL’den satılan somun ekmek, dün itibarıyla 24 TL’den satışa sunulmaya başlandı. Peş peşe gelen zamlar, temel gıda ürünlerindeki fiyat artışlarını bir kez daha gündeme taşıdı.

Güncelleme Tarihi: 01 Şubat 2026, 01:48