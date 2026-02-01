Türkiye Cumhuriyeti Millî Savunma Bakanlığı’na bağlı 28’inci Mekanize Piyade Alay Komutanlığı tara-fından, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde harekâta hazırlık denetlemesi kapsamında çeşitli atış faali-yetleri gerçekleştirildi.

Gazimağusa bölgesinde icra edilen denetleme faaliyetleri çerçevesinde, “Manga Taarruz ve Savunma Atışları” Akdoğan Atış Alanı’nda yapıldı.

Aynı kapsamda, “Milan Tanksavar Atışları ile Hava Savunma ve Zırhlı Muharebe Aracı (ZMA) Atışları” ise Beyköy Atış ve Tatbikat Alanı’nda gerçekleştirildi.

Planlanan eğitim ve atış faaliyetlerinin, birliklerin muharebe hazırlık seviyesinin değerlendirilmesi ve operasyonel kabiliyetlerinin artırılması amacıyla başarıyla icra edildiği bildirildi.

