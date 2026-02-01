Kuşaklar boyu korunacak

Kıbrıs Türk kültürünün önemli değerlerinden, tarihi geçmişi 1900’lü yıllara dayanan Lapta Hesap İşi, Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği'nin (GİKAD) yürüttüğü çalışmalar ve Lapta Hesap İşi’ne 70 yılı aşkın emek veren Sıdıka Ruso’nun katkılarıyla Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından Coğrafi İşaret Tescil Belgesi almaya hak kazandı. Tescil, Ankara Kent Konseyi ev sahipliğinde düzenlenen Kültürel Pasaport – Kıbrıs Türk Kültürü Tanıtım Günü kapsamında Lapta Kültür ve Sanat Derneği ve Lapta Alsancak Çamlıbel Belediyesi ile birlikte GİKAD'a takdim edildi. Etkinlik, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın eşi Nilden Erhürman’ın daveti ve katılımıyla gerçekleşti. Açıklamada, kooperatifin, ülkede faaliyet gösteren 5 kadın kooperatifi ile birlikte kültürel tanıtım etkinliğine katılarak Kıbrıslı Türk kadınların üretim gücünü ve kültürel birikimini Ankara’da görünür kıldığı ifade edildi.

Girne Emekçi Kadınlar Kooperatifinden yapılan açıklamaya göre, etkinlik kapsamında, yüzyıllardır özellikle Laptalı kadınlar tarafından sürdürülen Lapta Hesap İşi’nin coğrafi işaret tescil belgesi, süreci başından sonuna kadar yürüterek patent başvurusunu tamamlayan Girişimci Kadınlar Kalkınma Derneği’ne (GİKAD) sunuldu.

Tescil belgesi, Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Zeki Durak tarafından, GİKAD Başkanı İçim Çağıner Kavuklu’ya takdim edildi. Dernek açıklamasında, bu adımla, Lapta Hesap İşi’nin Türkiye’de tescillenmesi sağlanarak kültürel mirasın korunması açısından "önemli bir eşik aşıldığı" belirtildi.

Lapta Hesap İşi’ne 70 yılı aşkın emek veren Sıdıka Ruso başta olmak üzere, bu alana katkı koyan kooperatif ve dernek üyeleri ile Girne Emekçi Kadınlar Kooperatifi üyeleri de etkinlikte yer aldı. Açıklamada, kuşaklar boyunca aktarılan bu el emeğinin tescille güvence altına alınmasının önemine vurgu yapıldı.

Ödül töreninin ardından, Kıbrıs’tan getirilen ürünlerle açılan stantlarda Lapta Hesap İşi, Lefkara İşi, koza işi ile sele–sepet gibi kültürel hediyelikler tanıtıldı.

Erhürman tebrik etti

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, GİKAD’ı tebrik ederek, kadın emeği ve kadın kooperatifçiliği alanında yürütülen çalışmalara dikkat çekti.

sosyal medya hesabından paylaşım yapan Erhürman, kadın emeğinin güçlendirilmesi, kadın kooperatifçiliğinin yaygınlaştırılması ve kültürel değerlerin geleceğe taşınması amacıyla faaliyet yürüten ve çalışmalarını Ankara’ya taşıyan kooperatiflerin önemine vurgu yaptı. Bu kapsamda Girişimci Kadınlar Kooperatifi (GİKA-KOOP), Tatlısu Kadın Kooperatifi, Girne Emekçi Kadınlar Kooperatifi, Kırsal Kalkınma Kadın Kooperatifi (4K) ve Ada Kadını Kalkınma Kooperatifi (Ada-KOOP) üyelerine teşekkür etti.

Erhürman ayrıca, Lapta hesap işi emekçisi Sıdıka Hanım başta olmak üzere emeğiyle üretime katkı koyan tüm kadınlara şükranlarını sundu. Kadınların üretimde ve toplumsal hayatta daha güçlü şekilde yer almasının, ülkenin sosyal ve ekonomik geleceği açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

Güncelleme Tarihi: 01 Şubat 2026, 01:52