Duyarlı olalım

Gönyeli-Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, Gönyeli Barajı’nda son günlerde yeni-den ortaya çıkan çevre kirliliğine dikkat çekerek, baraj çevresinin sorumsuz davranışlar nedeniy-le tekrar kirletildiğini belirtti. Amcaoğlu, belediye ekiplerinin bölgede kapsamlı temizlik çalışma-ları gerçekleştirdiğini vurgularken, asıl sorumluluğun doğayı kullanan ve ziyaret eden vatandaş-lara ait olduğunu ifade etti. Aşırı yağışların ardından oluşan şelale görüntüsüyle Gönyeli Bara-jı’nın doğal güzelliğini bir kez daha ortaya koyduğunu kaydeden Amcaoğlu, bu güzelliğin insan eliyle oluşturulan çevre kirliliğiyle gölgelendiğini söyledi. Doğayla buluşmak ve nefes almak için ziyaret edilen alanın, aynı bilinçsiz davranışlar nedeniyle sürekli kirletildiğine işaret etti. Belediyenin görevini yerine getirmeye devam edeceğini belirten Amcaoğlu, Gönyeli Barajı’nın gezilecek ve dinlenilecek bir alan olduğunu, kirletilecek bir yer olmadığını vurguladı. Amcaoğ-lu, tüm vatandaşları daha duyarlı olmaya ve doğayı birlikte korumaya çağırdı.



Güncelleme Tarihi: 01 Şubat 2026, 02:02