Sorunlar masaya yatırıldı

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, Güzelyurt İlçe ziyareti kapsamında narenciye üreticileri ve hayvancılar ile bir araya geldi.

Güzelyurt İlçesi BEL-SEN lokalinde düzenlenen organizasyonda İncirli’ye Genel Sekreter Mehmet Kale Kişi, Milletvekili Fide Kürşat, Ürün Solyalı, Filiz Besim, Salahi Şahiner, Güzelyurt İlçe Başkanı Çağlar Gulamkadir ve Lefke İlçe Başkanı Tuncay Sarıyer eşlik etti. CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, üreticilere yaptığı konuşmada “Dünyanın en verimli topraklarına sahibiz. Fakat bu yönetim üreticiyi topraktan kopartıyor. Değişim şart, erken seçim kaçınılmaz. CTP iktidarında, boşa harcanan kaynakları hep beraber toparlayacağız ve iktidar halkın olacak” dedi.

Bölgedeki su sorunu, hükümetin ilgisizliği ve plansızlığı, pazar sorunun çözülememesi ve toprakların betonlaşması başta olmak üzere üreticiler, ailelerinden kalan işletmelerinin sürdürülemez hale geldiğini ve çok yakında sektörlerin batma riski ile karşı karşıya olduğunu ve çocuklarına bırakacakları bir iş bile kalmayacağını dile getirdi.

Narenciye üreticileri, plansızlık ve öngörüsüzlük nedeni ile bahçelerin kesilerek her gün yeni bir apartman dikildiğini belirtirken; hayvan üreticileri ise arpa, kaba yem bulmakta sıkıntı çektiklerini ve sütlerin satılmadığını bu yüzden dökmek zorunda kaldıklarını söyledi. Plansızlık nedeni ile üretimin sıkıntı yaşadığının altını çizdi.

“Bu düzenin değişmesi artık kaçınılmaz”

CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, üreticilerin sorun ve taleplerini tek tek dinleyerek çözüm önerilerini aktardı ve mevcut düzenin değişmesi gerektiğini vurguladı. “Dünyanın en verimli topraklarına sahibiz. Toprağımızdan dünya çapında kaliteli ürünler çıkıyor. Fakat ülkeyi çöküşe sürükleyen bu yönetim, üreticiyi topraktan koparıyor, gelecek mirasları yok ediyor. Bu düzenin değişmesi artık kaçınılmaz” diyen İncirli, ülkenin daha önce hiç bu kadar karanlık bir dönemden geçmediğini söyledi.

“Üreticinin planlı bir şekilde desteklenmesi önceliğimiz olacak”

İncirli, CTP’nin her zaman üreticinin yanında olduğunu ve üretim ile adil paylaşımın en temel ilkeleri olduğunu ifade ederek “Üretime dayalı bir modeli hayata geçireceğiz. Üretimle, tabana yayılan adil paylaşımla gelişeceğiz” dedi. Özellikle narenciye üretiminin korunması gerektiğinin altını çizen İncirli, üreticinin kimsenin iki dudağı arasında bırakılmaması gerektiğinin altını çizdi. Narenciyenin büyük emeklerle yetiştirildiğini ve bu emeğin karşılığını alacak bir fiyata satılması gerektiğini belirten Sıla Usar İncirli, “CTP iktidarında, su politikaları, toprağın korunması, Yeşil Hat Tüzüğü’nün kapsamının genişletilmesi ve üreticinin desteklenmesi önceliğimiz olacak” şeklinde konuştu.

“Boşa harcanmış memleket kaynaklarını beraber toparlayacağız”

Seçim bildirgesi değil hükümet programı hazırladıklarını ifade eden Sıla Usar İncirli, bu programı da halkla ve bütün paydaşlarla beraber hazırladıklarını söyledi. Kurulu düzenin bozulduğunu, statükonun çatırdadığını belirten İncirli, “CTP iktidarında her şey yoluna girecek. Boşa harcanmış memleket kaynaklarını beraber toparlayacağız” şeklinde konuşarak erken seçimle iktidarın halk olacağını vurguladı.

Gulamkadir: Planlı ve doğru desteklenen bir üretim için çalışıyoruz

CTP Güzelyurt İlçe Başkanı Çağlar Gulamkadir ise narenciye ve hayvancılık sektörünün yalnızca bölge ekonomisi için değil, ülkemizin geleceği için de hayati öneme sahip olduğunu, uzun süredir bu alanlarda planlamanın yapılması, günü birlik kararlar ile keyfi kararlar alınmaması, öngörülebilir bir üretim modeli ve yeni pazar alanları yaratılması için mücadele verdiklerini ve girişimler yaptıklarını ; baskılarının zaman zaman sonuç aldığını ancak bu yönetim altında bu sektörlerin gözden çıkarıldığının net olduğunu, CTP iktidarında paydaşlarla birlikte yöneterek bu sektörlerin sürdürülebilir olmasını sağlayacaklarını vurguladı. Gulamkadir, su, toprak ve üretime destek politikalarının öncelikli olduğunu ve Güzelyurt bölgesi için hayati başlıklar olduğunun altını çizerek bu konudaki çalışmalarının somutlaştığını belirtti.

