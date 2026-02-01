Üzücü bir durum

Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı, bağışçıları ve kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla 2025 yılında gerçekleştirilen faaliyetler ve çocuklar için yapılan harcamalara ilişkin bilgileri kamuoyu ile paylaştı. Kemal Saraçoğlu Vakfı, hasta çocuklar için 2025’te yapılan harcamaların 2024’e göre attığını ancak bağış miktarlarının ise azaldığını bildirdi.

Vakıftan yapılan açıklamada, 2025 yılında kanser yolculuğundaki çocuklar ve aileleri için birçok farklı alanda destek sağlandığı kaydedildi.

Kanser tedavisi ile mücadele eden bir ailenin üzerindeki ekonomik yükün ağır olduğu belirtilerek, da-yanışma çağrısı yapıldı.

4 milyon 586 bin TL’lik harcama yapıldı

Açıklamada, üyeler ve aileler için psikolog desteği, yılbaşı etkinliği, üye çocukların yıllık tatil etkinliği, çocuk onkoloji-hematoloji servis giderleri, gıda ve temel ihtiyaç yardımları, maddi destek yardımları, ilaç yardımları, üyelerin doğum günü hediyeleri, eğitim destek bursları ve özel eğitim yardımları, yurt-dışı kira yardımları ile sevk, tıbbi ve tetkik destekleri kapsamında toplam 4 milyon 586 bin TL’lik har-cama yapıldığı belirtildi.

Bu yıl çocuklar için yapılan harcamaların geçen yıla kıyasla neredeyse iki katına çıktığına dikkat çekilen açıklamada, “Ne yazık ki toplumun genel ekonomik koşullarıyla paralel olarak bağış gelirlerinde düşüş yaşandı” denildi.

Kemal Saraçoğlu Vakfı Koordinatör Yardımcısı Suzan Gürel, bağışlarla faaliyet gösteren kurumlar için harcama kalemlerinin kamuoyu ile paylaşılmasının güven inşası açısından büyük önem taşıdığını belir-terek, tüm hayır kurumlarını şeffaflık ilkesine uygun hareket etmeye ve bağışçıları da destek verdikleri kurumları sorgulamaya davet etti.

Gürel, “Bugün normal şartlarda bile yaşamını sürdürmenin her geçen gün daha zorlaştığı bir ülkede yaşıyoruz. Kanser tedavisi ile mücadele eden bir ailenin üzerindeki ekonomik yük ise çok daha ağır. Bu ailelerin daha fazla maddi desteğe ve dayanışmaya ihtiyacı var. Toplumun her kesimini çocuklarımızın yaşam mücadelesine ortak olmaya davet ediyoruz” dedi.



Güncelleme Tarihi: 01 Şubat 2026, 02:05