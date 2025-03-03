Yayalar üst geçidi kullanacak

Ömer KADİROĞLU

Gönyeli- Alayköy Belediyesi’nin sık sık kazaların meydana geldiği, Lefkoşa -Güzelyurt ana yoluyla ilgili başlattığı çalışmalar sürüyor.

Söz konusu yolda üst geçit olmasına rağmen yayaların bariyerler üzerinden atlayarak karşıdan karşıya geçmesi nedeniyle telleme çalışmaları yapılıyor.

Ölümle sonuçlanan kazaların yaşandığı yolda ilk olarak aydınlatma lambaları aktif hale getirilirken, devam eden çalışmalar kapsamında 3 kilometrelik kısım tellenecek. Böylelikle yayalar bariyerlerden atlayıp, yola giremeyecek.

Gönyeli-Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, Lefkoşa-Güzelyurt ana yolu İrmar Market bölgesinde yaşanan aydınlatma sorununun ilgili kurumların iş birliğiyle çözüldüğünü açıkladı.

Karayolları Dairesi’nin çağrısı üzerine, Karayolları Dairesi, Kıb-Tek ve Gönyeli-Alayköy Belediyesi yetkililerinin belediye hizmet binasında bir toplantı gerçekleştirdiğini belirten Başkan Amcaoğlu, toplantıda öncelikli olarak bölgedeki aydınlatma arızalarının giderilmesi konusunda üç kurumun fikir birliğine vardığını ifade etti.

Toplantının ardından, Kıb-Tek kontrolünde belediye ekiplerinin bölgedeki aydınlatma direklerini tek tek kontrol ettiğini ve günler süren çalışmalar sonucunda arızanın tespit edildiğini açıklayan Başkan Amcaoğlu, Karayolları Dairesi’nin malzeme desteği, Kıb-Tek’in teknik desteği ve belediye ekiplerinin yoğun çalışmaları ile sorunun çözüme kavuşturulduğunu belirtti. Halkın güvenliği ve sağlığı için yerel yönetimlerle kamu kurumlarının iş birliğinin büyük önem taşıdığına dikkat çeken Başkan Amcaoğlu, Gönyeli-Alayköy Belediyesi olarak vatandaşların yaşam kalitesini artırmak adına her türlü iş birliğine açık olduklarını ve yerel yönetimlere gerekli desteğin sağlanmasının önemini bir kez daha vurguladı.

