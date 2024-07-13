Büyük avantaj 

Rum Enerji Bakanı Yorgos Papanastasiu, Güney Kıbrıs’taki yenilenebilir enerji üreticilerinin, Güney Kıbrıs ile Yunanistan’ın Girit adası arasında deniz altından elektrik kablosu döşenmesi projesine karşı çıkmalarını yanlış bulduğunu belirterek, projenin hayata geçmesiyle birlikte elektrik ücretlerinin yüzde 30 oranında ucuzlayacağını söyledi.

Politis gazetesi; Güney Kıbrıs ile Yunanistan arasında, deniz altından elektrik kablosu döşenmesi projesine ilişkin, yüklenici firma tarafından hazırlanan kar-zarar raporunun Rum hükümetine sunulduğunu, Rum Enerji Bakanı Yorgos Papanastasiu’nun konuya ilişkin açıklamasında, projeye destek belirttiğini yazdı.

Papanastasiu açıklamasında özetle, projenin hayata geçirilmesiyle ekonomik sıkıntıya girecekleri iddiasını gündeme getiren yenilenebilir enerji üreticilerinin bu görüşüne katılmadığını belirtirken, aksine, projenin hayata geçmemesi durumunda, ileriki yıllarda elektrik enerjisi üretiminin, tüketimden çok fazla bir hale geleceğini ve yenilenebilir enerji projelerini reddetmek zorunda kalacaklarını ifade etti.

Papanastasiu ayrıca, yüklenici firmanın projenin kar-zarar raporunu hükümete sunduğunu, söz konusu raporun değerlendirilmesinin akabinde kararın açıklanacağını da vurguladı.

Gazete ayrıca, projeyi 657 milyon Euro ödenekle destekleyen AB Komisyonu’nun da Rum hükümetinin kararını beklediğini yazdı.

Komisyonun Rum hükümetine Ağustos ayı sonuna kadar süre tanıdığını belirten gazete, ödeneğin kaybedilmesi tehlikesinin bulunduğunu da vurguladı.