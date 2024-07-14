Zanlı sayısı 4’e yükseldi

Türkmenistanlı bir şahsa ön izin çıkaracağına ve iş bulacağına dair vaatler vererek, Ilaman Gylyjov'dan toplamda 313 bin TL parayı sahtekarlıkla alan Fırat Durmuş ile suç ortağı Emre Durmuş’un ardından Deniz Bulut ve Muhammet Akdağ da tutuklanarak, dün mahkemeye çıkarıldı.

Polis, zanlı Fırat Durmuş’un 2024 yılı Haziran ayı içerisinde Türkmenistan'da ikamet eden ve KKTC'ye çalışmak için gelmek isteyen Atajan Movlyanov'ya ön izin çıkaracağına ve iş bulacağına dair vaatte bulunup, Ilaman Gylyjov'dan toplamda 313 bin TL parayı internet bankacılığı ile temin ettiğini anımsattı.

Polis, zanlının ön iznin çıkmaması üzerine parayı iade edeceğini söylediğini ancak Ilaman Gylyjov'a sadece 2 bin TL verdiğini yineledi.

Polis, şikayet üzerine tutuklanan zanlının cep telefonunda ilk nazarda yapılan incelemede birçok yabancı şahsın pasaport fotoğrafları ve ön izin belgelerinin tespit edildiğini kaydetti.

Polis, zanlının 5 Temmuz’da mahkemeye çıkarılarak, 3 gün süreyle tutukluluk emri alındığını, bu süre içerisinde cep telefonunda bulunan çalışma ön izin belgeleriyle ilgili araştırma yapıldığını ve söz konusu belgelerin tümünün sahte olduğunun belirlendiğini açıkladı.

Polis memuru, zanlıdan izahat istendiğinde sahte ön izinleri yeğeni Emre Durmuş’un kullanımında bulunan cep telefonunda düzenlediklerini söylediğini kaydetti.

Polis, Emre Durmuş’un da 7 Temmuz’da tutuklandığını, ifadesinde suçunu kabul ettiğini belirtti.

Polis memuru, 2 zanlının 11 Temmuz’da mahkemeye çıkarılarak, 7 gün ek tutukluluk emri alındığını kaydetti.

Suç ortakları yakalandı

Polis memuru, bu süre içerisinde zanlıların ifade verdiğini ve söz konusu suçları Deniz Bulut ve Muhammet Akdağ’la birlikte işlediklerini itiraf ettiklerini söyledi.

Polis, Deniz Bulut ve Muhammet Akdağ'ın 12 Temmuz’da tutuklandığını belirtti. Polis, soruşturmanın yeni başladığını, alınacak ifadeler olduğunu, ayrıca kamera görüntülerinin inceleneceğini açıkladı.

Polis memuru, savcının sorusu üzerine Bulut ile Akdağ’ın suç ortağı konumunda olduğunu belirtti.

Polis memuru, Emre Durmuş ve Fırat Durmuş'un tutuklu olduğunu hatırlatarak, Deniz Bulut ve Muhammet Akdağ hakkında 3 gün ek süre istedi.

Mahkeme talebi kabul etti.