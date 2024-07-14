Tümü tedavi altında

Girne - Değirmenlik anayolunda dün öğleden sonra yaşanan kazada 5 kişi yaralandı. Yaralılar Lefkoşa Devlet Hastanesine kaldırılarak, tedavi altına alındı.

Girne-Değirmenlik anayolu üzerinde dün saat 16.00 sıralarında, 52 yaşındaki Fatma Kılıç yönetimindeki ZUP 205 plakalı araç ile Değirmenlik istikametine doğru seyrettiği sırada, Alevkayası kavşağını geçtikten sonra sağa meyilli viraja geldiğinde, dikkatsizliği sonucu mümkün mertebe yolun solunu tutmayıp yolun sağına geçti.

Sürücü, o esnada karşı istikametten gelmekte olan 48 yaşındaki Gamze Özdemir yönetimindeki ZKR 461 plakalı aracın önünü tıkaması sonucu çarpıştı.

Polisten kazayla ilgili yapılan açıklamada, kaza sonucu yaralanan Fatma Kılıç ve araçtaki yolcular 17 yaşındaki Fırat Kılıç ve 18 yaşındaki Zeynep Kılıç ile ZKR 461 plakalı araçtaki yolcular 68 yaşındaki Susan Pauline Williams ve 64 yaşındaki John Gary Keelıng, kaldırıldıkları Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavilerinin halen sürdüğü belirtildi.

