‘Birlikte daha güçlüyüz’

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel bölge ziyaretlerini sürdürüyor. Bazı bakan ve partililerle önceki gün Dağyolu, Göçer, Şirinevler ve Akçiçek'i ziyaret eden Üstel, dün de

Dipkarpaz’a gitti.

Ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından paylaşan Üstel, “Sıcak hava bizi insanımıza gitmeye engelleyemez. Her bölgede insanımızla buluşmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Üstel’in paylaşımı şu şekilde:

“Sıcak hava bizi insanımıza gitmeye engelleyemez. Her bölgede insanımızla buluşmaya devam edeceğiz.

Partilimiz olsun, vatandaşımız olsun, duruşumuzu, samimi gayretimizi takdir ediyor, Anavatan Türkiye ile en üst düzey iş birliğimizin getireceği yeni açılımları öngörüyor, verdiğimiz sözleri tek tek yerine getirdiğimizi, yapamayacağımız sözleri vermediğimizi biliyor.

Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren sadece insanımızı düşündük, devletimiz için çalıştık…

Muhalefetin fikri olduğunda da dinledik… Biz inandığımız yolda, yürümeye devam edeceğiz.”

Üstel, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile Dağyolu, Göçer, Şirinevler ve Akçiçek'e de teşekkür etti.

Başbakan Üstel, "Bugüne kadar halkımızın refahı için alım gücünü artırmak için çalıştık. Bundan sonrada çalışmaya devam edeceğimizin sözünü, sizden aldığımız destek ile bir kez daha vurguluyorum Anavatanımızdan aldığımız güçlü destekle devletimizi, güzel bir geleceğe hazırlayacağız. Kararlıyız…" ifadelerini kullandı.

Üstel, "Bir kez daha bizlerle birlikte olan, gücümüze güç katan, kucak açan Dağyolu, Göçeri, Şirinevler ve Akçiçek’e teşekkür ederim" dedi.