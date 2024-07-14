İstediği olmadı

Hüseyin ÇİÇEK

İskele’de 5 Temmuz’da, Y.E.N. isimli şahsa whatsapp uygulaması üzerinden mesaj atan ve arayan Yaşar Ocak’ın, bahse konu şahsa “15 bin sterlin ver yoksa sana zarar veririm” diyerek tehdit ettiği ileri sürüldü. Gazimağusa’da önceki gün tespit edilen Yaşar Ocak, tutuklanarak dün nöbetçi mahkemeye çıkarıldı. Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Mehmet Uyguner, zanlının,

5 Temmuz 2024 tarihinde, 11.00 ile 15.00 saatleri arasında, İskele’de, Y.E.N. isimli şahsa, birçok kez whatsapp uygulamasından yazılı ve sesli mesaj göndererek, ayrıca arama yaparak, “15 bin sterlin ver yoksa sana zarar veririm” diyerek tehdit ettiğini açıkladı.

Zanlının, aranan şahıs ilan edildiğini ve Gazimağusa’da önceki gün bir polis ekibi tarafından tespit edildiğini belirten Uyguner, soruşturmanın yeni başladığını bildirdi ve mahkemeden süre talep etti. Mahkeme, zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

