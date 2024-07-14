Merit Royal Otellerinin üçüncü halkası olarak Girne Alsancak bölgesinde faaliyet gösteren Merit Royal Diamond, ikinci yaşını turizm acentelerinin buluştuğu bir kokteylle kutladı. Göz alıcı ambiyansıyla büyüleyen Bloom Garden’da düzenlenen geceye Kuzey Kıbrıs’ın önde gelen turizm acentelerinin yetkilileri ve otel yöneticileri katıldı. Sevilen sanatçı Sibel Alaş’ın sahne aldığı keyifli gecede, turizm sektörünün köşe taşları olan acenteler, sektörle ilgili fikir alışverişi yapıp Merit Royal Diamond’ın benzersiz hizmet kalitesini yakından deneyimledi.

Acente yetkililerine hoş geldiniz diyerek gecenin açılışını yapan Merit Royal Otelleri Genel Müdürü Aybars Kutluba “Merit Royal Diamond’ın ikinci kuruluş yıl dönümünü, sizlerle birlikte kutlamaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz” dedi.

Çamlıbel: Turizmde fark yarattık

Gecede konuşma yapan Grup Satış-Pazarlama Müdürü Mehtap Erdem Çamlıbel ise şunları söyledi:

“Otellerimiz ve siz değerli iş ortaklarımız arasındaki ilişkileri güçlendirmek ve birlikte yeni başarı hikayeleri yazmak için bu daveti düzenledik. Merit Royal Diamond’ın hizmete açılması ile birlikte, Kuzey Kıbrıs’ta kongre turizminde fark yaratarak Merit kalitesi ile hizmet çıtasını yükselttik. 2 bin 500 metrekare tek parça kullanım alanına sahip adanın en büyük salonunu bünyesinde barındıran Kongre Merkezimiz, tüm ihtiyaçlara cevap verebilecek toplantı salonları, sinema salonu, fuaye alanları ve en yeni teknolojilerle donatılmış teknik altyapısı ile ilk yıldan itibaren en tercih edilen kongre oteli olmamızı sağladı.” Eşsiz mimarisi, lüks ve konforlu odaları ile misafirlerine benzersiz bir konaklama deneyimi sunan Merit Royal Diamond Otel’de acenteler ile kısa sürede çok başarılı organizasyonlara imza attıklarını ifade eden Çamlıbel, “Merit kalitesine güvenen ve bizlerle yol alan tüm çözüm ortaklarımıza teşekkür eder iş birliklerimizin artarak devamını dilerim” dedi.