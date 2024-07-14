İlerleme bekliyor

Haravgi gazetesi “Başkan: Yılsonundan Önce Kıbrıs Sorununda Olumlu Haberler” başlıklı haberinde Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in “çok yakında, yılsonundan önce Kıbrıs sorunuyla ve müzakerelerin yeniden başlamasıyla ilgili olumlu haberler olacağından emin olduğunu” yazdı.

Gazeteye göre, Fransa’nın ulusal günü nedeniyle Cuma akşamı Güney Kıbrıs’taki Büyükelçiliği’nde düzenlediği etkinliğe katılan Hristodulidis, Rum Yönetimi Başkanı olarak ana önceliğinin “Kıbrıs’ı yeniden birleştirmek ve 50 yıllık bölünmüşlüğü sona erdirmek olduğunu” savundu. Htistodulidis “bu çerçevede müzakerelerin koptuğu yerden yeniden, mümkün olan tek zemin olan BM Güvenlik Konseyi kararlarında tarif edilen iki bölgeli iki toplumlu, siyasi eşitliğe sahip federasyon zemininde başlaması için BM Genel Sekreteri ve Kişisel Temsilcisi ile sıkı iş birliği içerisinde her türlü çabayı harcamakta olduklarını” söyledi.

Hristodulidis “bugün aldığım bilgiden sonra, çok yakında, yılsonundan önce olumlu haberler olacağından eminim.” dedi.

Alithia gazetesi; Fransa’nın Güney Kıbrıs’taki Büyükelçisi Salina Grenet-Catalano’nun, “Fransa, Kıbrıs sorununa kararların siyasi eşitlik temelinde alınacağı etkin bir federasyona dayalı adil, sürekli ve sürdürülebilir bir sorun inşa edilmesi sürecinde Kıbrıs’a yardım etmeye her zaman hazırdır” dediğini aktardı.

Habere göre, Salina Grenet-Catalano bu sözleri Fransa’nın ulusal günü dolayısıyla büyükelçilik binasında gerçekleştirilen etkinlikte dile getirdi.