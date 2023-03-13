banner564
banner556

Büyük bir yanlıştı

1974’te Türk köyü Köprülü’ye saldıranlar arasında bulunan EOKA-B’ci Pieris Panayii, yıllar sonra günah çıkardı

Büyük bir yanlıştı

1974 Barış Harekatı'nın ilk aşaması sırasında Türk köyü “Kuklia”ya (Köprülü) saldıranlar arasında bulunan Pieris Panayi isimli Rum “kan dökülmesine sebep olan gereksiz bir saldırıydı”  itirafında bulundu.
Bugün 80 yaşında olan Panayi, Alithia’ya yaptığı açıklamada, "Köprülü Türklere saldırmak büyük bir yanlıştı” itirafında bulundu.
Saldırı emrini “Türk köyü Kuklia’yı zapt ederek, şeref kazanmak isteyen Larnaka kazasından EOKA-B’ci bir yetkilinin” verdiğini söyleyen Panayi, “Bu isteği hiçbir işe yaramayacaktı” dedi. Panayi, şunları ekledi:
“Birinci hatta daha çok kişi göndermek yerine hiçbir saldırı olanağına sahip olmayan Türk köylerini zapt etmeye giriştik. Kuklia saldırısı en az 5 Rum ve 3 Türk'ün canına mal oldu. Köy de zapt edilemedi”.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Güzel bir proje
Güzel bir proje
  1. KIBRIS

banner582

banner471

banner581

banner473