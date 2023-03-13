İnce yarışa katılacak

Memleket Partisi'nde Cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi için dün ön seçim yapıldı. Genel Başkan Muharrem İnce, aday olarak belirlendi. İnce, bir ittifakta yer alıp almayacakları sorusuna "Belki ipi ben göğüsleyeceğim, belki birinci çıkacağım. Duruma göre bakarız" yanıtını verdi. Memleket Partisi'nde yapılan ön seçimde Cumhurbaşkanı adayı parti üyelerinin oyuyla Genel Başkan Muharrem İnce oldu. Parti Sözcüsü İpek Özkal Sayan, yazılı açıklamasında, Muharrem İnce'nin oy birliğiyle Cumhurbaşkanı adaylığına seçildiğini belirtti.

Sayan, Memleket Partisi tüzüğünün 66. maddesi gereği bütün il ve ilçe başkanlıklarında sandık başına gidildiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Saat 08.00'de başlayan oy verme işlemleri 17.00'de sona erdi. Memleket sevdalıları oy birliğiyle Genel Başkan Muharrem İnce'yi Cumhurbaşkanı adayı olarak belirledi. Doğrudan parti üyelerinin önüne sandık koyarak Cumhurbaşkanı adayımızı belirledik."

Sabah saatlerinde ön seçim için kameraların karşısına geçen Muharrem İnce, 14 Mayıs seçimlerinde bir ittifakta yer alıp almayacakları sorusuna yanıt verdi.

İnce, "Belki ipi ben göğüsleyeceğim, belki birinci çıkacağım. Duruma göre bakarız. Türkiye'nin aleyhine hiçbir şey yapmayız, merak etmeyin ama telaş yapmaya, baskı kurmaya da gerek yok." dedi.

Güncelleme Tarihi: 13 Mart 2023, 10:43