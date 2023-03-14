İmzalar atıldı

Güney Kıbrıs ile Suudi Arabistan arasında ekonomik bağların güçlendirilmesini ve yatırımların kolaylaştırılmasını hedefiyle Cumartesi günü İşbirliği Çerçeve Programı imzalandığı bildirildi.

Politis’in haberine göre, İşbirliği Çerçeve Programı’na Suudi Arabistan adına Yatırım Bakanı Khalid Bin Abdulaziz Al Fatih, Rum tarafı adına Maliye Bakanı Makis Keravnos imza attı.

Keravnos, programın, iki taraf arasındaki ilişkilerin yatırımlar alanında ileri götürülmesi açısından önemli bir adım olduğunu belirterek, “Görüşmemiz sırasında ülkemiz için öncelikli olan turizm, denizcilik, enerji, sağlık ve eğitim alanlarındaki yatırım perspektiflerini de görüştük” dedi.

İşbirliği Çerçeve Programı çerçevesinde çeşitli alanlarda, özellikle yatırımların korunması ve yatırım inisiyatiflerinin ileri götürülmesinde iki tarafın işbirliği yapması, yatırım fırsatları hakkında rutin bilgi alış verişi, iki ülke uzmanları arasında karşılıklı ziyaretler ve ortak seminer ve konferanslar düzenlenmesi öngörülüyor. Programın, iki taraf arasındaki yatırım akışını kolaylaştırması, ortaklıklar ve konsorsiyumlar kurulmasını sağlaması, teknik vb bilgi alış verişi fırsatları oluşturması bekleniyor.

Habere göre, Suudi Arabistan Yatırım Bakanı, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ile de görüştü. Görüşmede Güney Kıbrıs ile Suudi Arabistan arasında denizcilik, turizm, bilişim ve iletişim, ekonomik hizmetler ve enerji alanlarında işbirliği yapılması, turizm ve yüksek eğitim alanlarında yarım kalmış anlaşmaların tamamlanması konusunda irade ortaya konuldu.

Ayrıca Güney Kıbrıs ve Suudi Arabistan özel sektörünün de katılmaya teşvik edilmesi için iki taraf arasında bir işbirliği çerçevesi ihdas edilmesi arzusu dile getirildi.