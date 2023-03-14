'Kırmızı eylem' planı hazırlandı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yayımlanan 'kırmızı eylem' planıyla birlikte, İstanbul'da meydana gelebilecek olası deprem öncesinde en riskli ilçeler ve mahalleler belli oldu. AFAD, Anadolu Yakası ve Avrupa Yakası'ndaki deprem riski olan ilçe ve mahalleleri tek tek duyurdu ve acil dönüşüm yapılması gereken ilçelere dikkat çekti. İşte olası İstanbul depreminde mahalle mahalle deprem riski yüksek olan ilçeler.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 şiddetindeki depremlerin ardından gözler olası İstanbul depremine çevrildi. AFAD yayımladığı kırmızı eylem planıyla birlikte, İstanbul'da deprem riski en yüksek olan ilçe ve mahalleleri duyurdu. Peki, İstanbul'da hangi ilçelerde deprem riski yüksek? İşte Anadolu ve Avrupa Yakası'nda bulunan en riskli ilçeler ve mahalleler.

Riskli bölgeler şöyle;

Anadolu yakası

Maltepe

Pendik

Sultanbeyli

Tuzla

Ataşehir

Kartal

Avrupa yakası

Şişli

Zeytinburnu

Avcılar

Bağcılar

Bahçelievler

Bakırköy

Başakşehir

Bayrampaşa

Beylikdüzü

Beyoğlu

Esenler

Esenyurt

Eyüpsultan

Gaziosmanpaşa

Güngören

Kağıthane

Küçükçekmece

Fatih