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'Kırmızı eylem' planı hazırlandı

İstanbul'da meydana gelebilecek olası deprem öncesinde en riskli ilçeler ve mahalleler belli oldu

'Kırmızı eylem' planı hazırlandı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yayımlanan 'kırmızı eylem' planıyla birlikte, İstanbul'da meydana gelebilecek olası deprem öncesinde en riskli ilçeler ve mahalleler belli oldu. AFAD, Anadolu Yakası ve Avrupa Yakası'ndaki deprem riski olan ilçe ve mahalleleri tek tek duyurdu ve acil dönüşüm yapılması gereken ilçelere dikkat çekti. İşte olası İstanbul depreminde mahalle mahalle deprem riski yüksek olan ilçeler.
Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 şiddetindeki depremlerin ardından gözler olası İstanbul depremine çevrildi. AFAD yayımladığı kırmızı eylem planıyla birlikte, İstanbul'da deprem riski en yüksek olan ilçe ve mahalleleri duyurdu. Peki, İstanbul'da hangi ilçelerde deprem riski yüksek? İşte Anadolu ve Avrupa Yakası'nda bulunan en riskli ilçeler ve mahalleler.

Riskli bölgeler şöyle;
Anadolu yakası 
Maltepe
Pendik
Sultanbeyli
Tuzla
Ataşehir
Kartal

Avrupa yakası
Şişli
Zeytinburnu
Avcılar
Bağcılar
Bahçelievler
Bakırköy
Başakşehir
Bayrampaşa
Beylikdüzü
Beyoğlu
Esenler
Esenyurt
Eyüpsultan
Gaziosmanpaşa
Güngören
Kağıthane
Küçükçekmece
Fatih 

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