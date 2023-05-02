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Mariama oldu Barrow

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Başka bir şahıs adına düzenlenen İsveç pasaportuyla Ercan’dan çıkış yapmaya çalışan Suriyeli başarılı olamadı

Mariama oldu Barrow

Ercan Havaalanı’ndan başka bir şahıs adına düzenlenen İsveç pasaportuyla çıkış yapmaya çalışan Mariama Manneh kısa sürede fark edildi. Havaalanında gözaltına alınan zanlı dün mahkemeye çıkarıldı.
Duruşmada iddialar aktarılarak, tutukluluk talep edildi. 
Polis, 30 Nisan 2023 tarihinde saat 06.50 sıralarında Ercan Havalimanı’nda çıkış yapmak isteyen zanlı Mariama Manneh’in daha önceden ismini bilmediği erkek bir şahıstan temin etmiş olduğu Barrow Minteh Touray adına düzenlenen İsveç pasaportunu görevli muhaceret memuruna verdiği sırada tespit edilerek suçüstü gereği tutuklandığını söyledi.  Polis, zanlının şikayet üzerine gözaltına alındığını, soruşturmanın devam ettiğini belirterek, 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.
Mahkeme, hakkında ‘başkasının kimliğine bürünme ve sahte davranışla kayıt temin etmeye teşebbüs’ suçuyla suçlarından soruşturma yürütülen zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.   

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