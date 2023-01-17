Büyük sorun

Son 5 yılda Güney Kıbrıs’a sığınma başvurusu yapanlarının 61 bini aştığı bildirildi.

Politis gazetesi, 2019 Haziran ayından itibaren faaliyette olan Uluslararası Koruma İdari Mahkemesi’ndeki yargıç sayısının bugüne kadar üç kez artırılmasına karşın başvuru yükünün azaltılamadığına dikkat çekti.

Güney Kıbrıs’a özellikle KKTC’den geçen siyasi sığınma başvuru sahiplerinin günlük başvurularının onlarca olduğunu yazan gazete, bugün askıda olan dava sayısının 20 bini geçtiğini, her yıl ise 10 bin yeni göçmenin eklendiğini belirtti.

Habere göre, 2021 yılında 13 bin 235 siyasi sığınma başvurusu yapılırken, 2022 yılında bu rakam 21 bin 565’e çıktı.

