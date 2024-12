7 ile 9 yıl arasında hapislik uyarısı

Polis Genel Müdürlüğü (PGM), halkın huzur ve güvenliği için yeni yılda da 24 saat kesintisiz görevde olacağını belirterek, yeni yıl kutlamalarının huzur ve güven ortamı içerisinde yaşanabilmesi amacıyla tüm emniyet ve trafik tedbirlerinin alındığını, önlemleri en üst seviyeye çıkardığını bildirdi. Polis, ateşli silah konusunda sıfır tolerans mesajı verirken, 7 ile 10 yıla kadar hapislik cezası olduğunu hatırlattı.

PGM, yeni yıl mesajında, halktan gelecek şikayetleri ve yardım taleplerini değerlendirmek ve anında süratle hizmet verebilmek için her zaman olduğu gibi “155 POLİS İMDAT”, “156 NARKOTİK”, “199 İTFAİYE” ve diğer telefon hatları ile 24 saat kesintisiz halkın hizmetinde olacağını kaydetti.

PGM, yeni yıl kutlamaları nedeniyle gerek trafikte, gerekse diğer ortamlarda “kendinizin, sevdiklerinizin ve başkalarının can ve mal güvenliğini” tehlikeye düşürmemek için şu uyarılarda bulundu:

“Alkollü içki tesiri altında olduğunuz sürüce araç kullanmayınız. Gerekirse alkollü içki tüketmemiş bir yakınınızdan yardım talep edin veya taksi hizmetinden faydalanınız. Süratli araç kullanmayınız. Trafikte önceliğiniz sürat yapmak değil, gideceğiniz yere sağlıklı varmak ve sevdiklerinizle kucaklaşmak olsun. Hayatımızın hiçbir zamanında elimizden bırakmadığımız ancak, sürüş esnasında dikkati dağıtarak trafik kazasına sebep olan cep telefonları ile ilgili bağlantımızı araç kullanırken tamamen kesmeli, cep telefonu ile konuşmamalı veya mesaj yazıp okumamalıyız.

Ağır yaralanmalı ve ciddi hasarlı trafik kazalarında, emniyet kemerinin hayat kurtardığını unutmayınız.

Motosiklet tipi (motorlu üç tekerlekli, motobisiklet ve ATV dahil) araçları kullanan sürücüler ve yolcuların, can güvenliklerini sağlamak amacıyla koruyucu kask takmak zorunda olduklarını hatırlatırız.”

Polis uyarısını tekrarladı

Polis Genel Müdürlüğü, yeni yıl kutlaması sırasında ateşli silah kullanılmaması konusunda da uyardı. “Açılan ateşin çevrede ve yüksek binalarda bulunan şahıslara zarar verebileceğini de unutmayın” ifadelerinin kullanıldığı açıklamada, “Böyle bir durumla karşılaşmanız halinde, konuyu en yakın polis merkezine bildiriniz. Ateşli silah kullanmanın suç olduğunu ve hale göre mahkumiyet halinde, 7 ile 10 yıla kadar hapislik cezası olduğunu hatırlatırız” denildi.