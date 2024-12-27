Başaramadı

Türkmenistanlı 3 kişiyi yakınlarına çalışma ön izni çıkaracağı vaadiyle kandırarak 8 bin 200 dolar alan Ayjemal Andaveliyeva şikayet üzerine tutuklanarak, dün Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı.

Zanlı hakkında soruşturma amaçlı 3 gün tutukluluk süresi alınırken, duruşmada olgular aktarıldı.

Soruşturmayı yapan polis, Kuzey Kıbrıs’ta işçi statüsünde çalışma izniyle bulunan zanlının 2024 yılı Eylül-Kasım ayları arasında ‘sahte davranışla para temini’ suçunu işlediğini söyledi. Olguları aktaran polis, zanlının ön izin yapacağı vaadi ile V.Y.’den (E-26) Türkmenistan’da yaşayan dört akrabasını KKTC'ye işçi olarak getirip ön izin işlemlerini yapacağı gerekçesiyle toplam 5 bin 200 dolar nakit para aldığını söyledi.

Polis, zanlının M.B.’den de (E-30) Türkmenistan’da yaşayan dört akrabasını KKTC'ye işçi olarak getirerek ön izin işlemlerini yapacağı gerekçesi ile toplan 2 bin dolar aldığını açıkladı. Polis, zanlının N.R.’den ise (K-35) Türkmenistan’da yaşayan bir akrabasına ön izin işlemlerini yapacağı gerekçesiyle bin dolar nakit para aldığını açıkladı. Polis, 3 kişiden toplamda 8 bin 200 dolar alıp herhangi bir icraat yapmayarak sahte davranışla para temin eden zanlıyla ilgili şikayetin 24 Aralık 2024 tarihinde yapıldığını söyledi. Polis, zanlının 25 Aralık tarihinde tutuklandığını belirtti.

Soruşturmanın yeni başladığını, şimdilik 3 şikayet yapıldığını ancak sayının artabileceğini kaydeden polis, alınacak ifadeler olduğunu da belirterek, zanlının bir gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

Mahkeme talebi kabul etti.

