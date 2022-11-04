Hasan’ı kask korudu

Lefkoşa’da dün öğle saatlerinde meydana gelen trafik kazasında dikkatsiz araç sürücüsü paket servisi elemanı Sagheer Hasan Rajwa’nın kullanımındaki motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle Rajwa yol savrulurken, motosiklet aracın üzerine uçtu.

Kazada yaralanan Sagheer Hasan Rajwa kaldırıldığı hastanede yapılan tedavisinin ardından taburcu edildi. Kaza esnasında motosiklet sürücüsünün koruyucu miğfer giymesi ağır yaralanmasını önledi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Trafik işaretlerine uymadı

Polisten verilen bilgiye göre; kaza dün saat 13.00 sıralarında Lefkoşa’da Rauf Denktaş Caddesi üzerinde meydana geldi. Yolun kenarında park halinde bulunan PP 080 plakalı aracın sürücüsü Ali Uyğut, trafik levha ve işaretlerine uymadan dikkatsizce diz beyaz çizgi üzerinde U dönüşü yaptı. Sürücü aracıyla yol içerisine girdiği sırada o esnada cadde üzerinde yönetimindeki RV 215 plakalı motosiklet ile kuzey istikametine doğru seyreden Sagheer Hasan Rajwa’nın önünü tıkayarak çarpışmaya neden oldu. Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü Rajwa ambulans ile Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hafif yaralanan sürücü tedavisinin ardından taburcu edildi. Kaza esnasında motosiklet sürücüsünün koruyucu miğfer giymesi ağır yaralanmasını önledi.

Kaza sonucu PP 080 plakalı araçta 15 bin, RV 215 plakalı motosiklette ise 7 bin TL maddi hasar oluştu.