İhtiyaç var

Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin (CTP) Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkan adayı olarak açıkladığı Sıla Usar İncirli, Lefkoşa’da yeni geçiş noktalarının açılması gerektiğini söyledi.

İncirli, göreve geldikleri zaman, Baf, Mağusa ve Haspolat (Mia Milia) Geçiş noktalarının açılması için belediye olarak baskı yapacaklarını vurgulayarak, Lefkoşa’nın yeni geçiş noktalarına ihtiyaç duyduğuna işaret etti.

CTP’den verilen bilgiye göre, İncirli, Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMU-SEN), Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) ve Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası’nı (KTOEÖS) ziyaret etti. İncirli’ye CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman da eşlik etti.

Ziyaretler sırasında konuşan Sıla Usar İncirli, Lefkoşa ile ilgili vizyon ve projelerini de paylaştı.

25 Aralık’ta yapılacak yerel seçimlerin önemine işaret eden İncirli, Lefkoşa’nın arzu ettikleri noktada olmadığını söyledi.

Lefkoşa’nın aydınlanma sorununun olduğuna işaret eden İncirli, geceleri sokak lambalarının yanmadığını belirtti.

Sıla Usar İncirli, güvenlik konusunda da birçok sorun yaşandığını ifade ederek, sorunları çözmek ve Lefkoşa’yı tam anlamıyla bir başşehir görüntüsüne kavuşturmak için yola çıktıklarını vurguladı.

Folklor Derneği’ni de ziyaret etti

Bu arada İncirli, Lefkoşa Folklor Derneği’ni de ziyaret etti.

CTP’den verilen bilgiye göre, Lefkoşa Folklor Derneği’ni (Folk-Der) ziyaret eden Sıla Usar İncirli, burada gençlerle bir araya geldi ve gençlere projelerinden bahsetti. Kentteki sorunları gençlere anlatan Sıla Usar İncirli, aldıkları tavsiyeleri projelerine ekleyeceklerini ve gençlerin şehirde yaşamını kolaylaştıracaklarını ifade etti.

İncirli’ye Folk-Der ziyaretinde Lefkoşa İlçe Başkanı Rifat Arşehit, Lefkoşa milletvekili Dt. Filiz Besim, İskele milletvekili Fide Kürşat ve Lefkoşa İlçe Yönetim Kurulu üyeleri eşlik etti.



Güncelleme Tarihi: 05 Kasım 2022, 10:07