Koruçam’dan mesaj verdi

Rum yönetimi başkan adaylarının yanı sıra siyasi parti başkan veya temsilcilerinin, Koruçam’da, Korno sahilinde bulunan “Ayios Yeorgios Sporu Kilisesinde” düzenlenen geleneksel ayine katıldığı bildirildi.

Fileleftheros’a göre adaylardan, eski Rum Müzakereci Andreas Mavroyannis, “bu ülke tektir ve onu yeniden birleştirmenin yolunu bulmalıyız” mesajı verdiği, Koruçam’ı, Türkiye’ye yakınlığı sebebiyle en uç nokta diye niteleyerek bunun bir işbirliğine (Türkiye ile) dönüşmesi gerektiğini söyledi.

Rum yönetimi başkan adayı Ahilleas Dimitriadis “mahsurlar” diye nitelediği Maronitler’in ve KKTC’de yaşayan Rumların “bu topraklarda ve evlerinde kalma mücadelelerinden” takdirle söz etti yakın gelecekte birleşmiş bir Ada’da yaşama ümidini dile getirdi.

AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu Maronit cemaatin bayramlarının “kendilerinin ve bütün Kıbrıs halkının” da bayramları da olduğunu söyledi, “Kıbrıs sorununun çözüm perspektifi açısından ümitsizliğe neden olan bu uzamış çıkmaz şartlarında çözüm perspektifini ve ümidini canlı tutmamız önemlidir” dedi.

DİSİ Başkan Yardımcısı Haris Yeorgiadis Maronit cemaatinin yanında olarak “işgal altındaki bölgelerimiz” diye nitelediği KKTC ile bağlarını canlı tuttuklarını söyledi.

Güncelleme Tarihi: 05 Kasım 2022, 10:04