Oleksandra’nın göz yaşları

Yunanistan, KKTC ve Güney Kıbrıs üçgeninde yürütülen kara parayla ilgili gerçekleştirilen operasyonda yakalanan Ukraynalı kurye Oleksandra Suprun hakkındaki dava dün karara bağlandı.

Ercan Havalimanı’ndan üç seferde 850 bin Euro ile giriş yapan Oleksandra Suprun, bir yıl hapse mahkum edildi.

Kararı Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Fadıl Aksun okudu.

Aksun, dünyada para hareketlerinin belli bir disiplin çerçevesinde yapıldığını ve bu şekilde paranın kaynağı ve finans amacının denetlenebildiğini söyledi.

Genel olarak para hareketlerinin bankalar üzerinden yapıldığını ifade eden Aksun, ülkelerarası nakit hareketleri söz konusu olduğunda bunların da aynı titizlikle denetim altında bulunmasının şart olduğunu dile getirdi.

Başkan Aksun, “Kontrolsüz para hareketlerinin yaratacağı sonuçlar bir ulusu değil tüm dünyayı etkileyen global bir risktir. Bu bağlamda dünyada uluslararası ve ulusal normlar getirilerek nakit hareketleri kontrol edilmeye çalışılmakta olup ülkemizdeki düzenlemeler de AB ile aynı çerçevede olup uygulama da AB ile entegre şekildedir ”dedi.

Başkan Aksun, sanığın yatırım bahanesi ile ülkeye soktuğu parayı Güney Kıbrıs’a geçirerek adeta KKTC’yi basamak olarak kullanmaya kalkıştığını söyledi.

Aksun, “Böylelikle ülkeye yatırım yapmayacağını bildiği halde bu paranın ülkemize gelmesine ve oradan da Güney Kıbrıs’a geçmesine yol açarak kamu otoritelerini yanıltmış ve ülkenin finansal güvenilirliğini zora sokmuştur” ifadelerini kullandı.

Başkan Fadıl Aksun kararda ayrıca şu noktalara da değindi:

“Dünyadaki ülkelerin finansal denetimleri özellikle para aktarımları konusunda denetlenmekte ve ülkelerin finansal yapıları güvenilirliklerine göre sınıflandırılmaktadır. Bu çerçevede ülkemizin finansal güvenilirliğini yıpratacak ve ülkemizin kontrolsüz finansal yapısı olduğu imajını verip ülkemizin dünya ekonomisinden dışlanması sonucunu doğuracak davranışlara müsamaha gösterilmemesi kamu yararının bir parçasıdır.”

Aksun, sanığa hürriyeti bağlayıcı bir ceza haricinde ceza takdir edilmesinin mümkün olmadığını belirterek, bir yıl süreyle hapse mahkum ettiklerini açıkladı.



Davanın geçmişi

Sanık, Yunanistan’dan İstanbul’a oradan da KKTC’ye gelmiş, 16 Haziran 2022 tarihinde gerçekleştirilen Kurye Operasyonunda Ercan Havalimanında gözaltına alınmıştı. Sanığın sırt çantasında yapılan aramada 500 bin Euro nakit para bulunmuştu. Sanığın ülkeye 1 Nisan 2022 tarihinde 150 bin Euro, 23 Nisan’da ise 200 bin Euro nakit para getirdiği belirlenmişti.