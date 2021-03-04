Bunun adı ‘zorbalık’

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da Nijerya uyruklu iki kişinin, üniversite öğrencisi Uchenna Nwrunge Ezenva’ya şiddet uyguladıkları, dayak zoruyla 2 ayrı hesaba 5 bin TL havale yaptırdıkları belirtildi.

Olayla ilgili aranan iki kişiden Nijerya uyruklu Chisom George İroanalam gözaltına alındı.

Zanlı İroanalam dün mahkemeye çıkarılırken, olayla ilgili bir kişinin daha arandığı belirtildi.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Halil Metin, zanlı Chisom George İroanalam ile aranmakta olan bir kişinin, Uchenna Nwrugbe Ezenva’nın evine zorla girdiklerini söyledi.

Halil Metin, iki zanlının Ezenva’nın yüzüne vurmak sureti ile darp ettiklerini, 1 laptop ve 2 cep telefonunu zorla aldıklarını ve Donal Donubarı Baa ismindeki bir şahsın hesabına zorla bin 900 TL havale yaptırdıklarını belirtti.

Polis, zanlı ile aranmakta olan şahsın, Ezenva’yı ertesi gün başka bir adrese çağırdıklarını ve zorla alıkoyduktan sonra yere yatırarak bacaklarına sert cisimle vurduklarını anlattı.

Polis memuru Metin, zanlıların darp ettikleri Ezenva’nın, 3 bin 300 TL parayı Olanrejawa Owalabi Edu isimli şahsın hesabına havale etmesini sağladıklarını açıkladı.

Halil Metin, Uchenna Nwrugbe Ezenva’nın, 2 Mart 2021 tarihinde polise giderek şikâyetçi olduğunu ifade etti.

Soruşturmanın yeni başladığını bildiren polis, mahkemeden süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler, zanlının 2 gün polis nezaretinde tutuklu kalmasına emir verdi.