Çiçeklerle karşılandı

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Başkanı Nikos Hristodulidis, Kazakistan’a gerçekleştirdiği ilk resmi ziyaret kapsamında Larnaka’dan kalkan direkt uçuşla Astana’ya ulaştı. Rum lider çiçeklerle karşılanırken, Air Astana tarafından Kıbrıs’a gerçekleştirilen ilk direkt uçuşun, turizm ve ekonomik ilişkilerin gelişmesine katkı sağlayacağı vurgulandı. Ziyaretin, iki ülke ilişkilerinde yeni bir dönemin başlangıcı olduğu ifade edildi. Ziyaret kapsamında Hristodulidis’in Kazakistan Cumhurbaşkanı ile bir araya gelerek ikili ilişkiler, ekonomik iş birliği ve yatırım fırsatlarını ele alacağı bildirildi. Görüşmelerde ayrıca enerji, ticaret, turizm ve ulaştırma alanlarında yeni anlaşmaların imzalanmasının planlandığı aktarıldı. Program çerçevesinde Kıbrıs’ın Astana’daki büyükelçiliğinin resmi açılışının da gerçekleştirileceği, bunun iki ülke arasındaki diplomatik varlığı daha da güçlendireceği belirtildi. Hristodulidis’in ayrıca Kazakistan’da düzenlenecek iş konferansına katılarak iş dünyası temsilcileriyle bir araya geleceği kaydedildi.

Bu arada Hristodulidis, hareketi öncesi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kazakistan ziyaretinin Güney Kıbrıs’ın Orta Asya ülkesiyle ilişkilerini güçlendirme, iş birliğini artırma ve ekonomik ile siyasi bağları derinleştirme açısından “tarihi bir adım” olduğunu belirtti. Kazakistan’ın, GKRY tarafından siyasi ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesinde öncelikli ülkeler arasında değerlendirildiğini vurgulayan Hristodulidis, bir yıl önce Astana’da Kıbrıs diplomatik temsilciliğinin açıldığını, buna karşılık Kazakistan’ın da Güney Kıbrıs’ta büyükelçilik açma kararı aldığını hatırlattı.

Hristodulidis açıklamasında, dış politikanın ülkesinin uluslararası alandaki konumunu güçlendirdiğini, bunun da ülkeye yatırım çekme, istihdam oluşturma ve ekonomik büyümeyi destekleme açısından önemli olduğunu belirtti.