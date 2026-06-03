‘Yatırım yapılmalı’

Ömer KADİROĞLU

Geçmiş müzakere süreçlerinde taviz bölgesi olarak masada yer alan Güzelyurt’ta işlerin iyi gitmemesinden yakınan esnaf, ekonomik yatırımların başlatılmasını bekliyor. Çarşının durgun olduğunu ve gençlerin bölgeyi terk ettiğini belirten esnaf, KKTC yönetiminin Türkiye ile ortak projeler hazırlamasını ve bölgeyi kalkındıracak adımların atılmasını istiyor.

“Öğrenci ve askerler sayesinde ayakta durmaya çalışıyoruz. Onlar da olmasa kepenk indirmek zorunda kalırız” diyen Güzelyurt esnafı, ciddi yatırımların yapılması halinde herkesin moral bulacağını ve kentten göçün duracağını söylüyor. Güzelyurt esnafı, narenciye üretiminin de plan ve programsızlık yüzünden sürekli azaldığına dikkat çekti.

Ne dediler…?

Zekeriya Sarıyer

“Güzelyurt’ta işler öğrenci ve asker olduğu sürece var ancak şu an durgun gidiyor. Kiralar çok yüksek ve gelirler giderleri karşılamaz durumdadır. Burada esnaf bir bir kepenk kapatmaya başladı. 50 senedir Güzelyurt’ta değişen bir şey olmadı. Güzelyurt’a büyük yatırımlar yapılması gerekiyor ki insanlar buralara gelsin ve gençlerimiz göç etmesin.”

Ali Rıza Soydam

“Güzelyurt’ta işler çok kötü gidiyor. Bu durumun düzelmesi için bir anlaşmanın olması gerekiyor. Bir anlaşma olması lazım ki bu durgunluk sona ersin. 1974 yılında Rumlar kaçarken paralarını, altınlarını, eşyalarını her şeylerini bırakıp kaçtılar ancak bugün biz Rum’a muhtaç durumdayız. Rum çok iyi giderken biz ekonomik sıkıntılar yaşıyoruz. Buradaki siyasilerden beklentimiz Türkiye ile iş birliği içinde olmalarıdır çünkü bu ülkede Türkiye’nin garantörlüğünün olmadığı bir anlaşma düşünülemez.”

Ahmet Sel

“İşlerimiz orta halli gidiyor ancak yaptığımız işin karşılığında zamlar yüzünden insanlar yaptığımız işin parasını ödeyemiyor. Bu güne kadar çok şey bekledik ancak yöneticiler yapılması gerekeni yapmıyor. Güzelyurt’ta turizme yönelik yatırımlar yapılması gerekiyor. Burada o kadar güzel yerler var ancak kimse değerlendirmiyor.”

Kısmet İzanoğlu

“İşlerimiz pahalılık nedeniyle çok kötü gidiyor. Gün olur evimize iki elimiz boş dönüyoruz. Zamlar her gün yükleniyor ve insanlar alım güçlerini daha çok kaybediyor. Bu işler daha iyiye değil çok daha kötüye gidiyor. KKTC ve Türkiye’nin ellerini taşın altına koymalarını ve Güzelyurt’a yatırım yapmaları gerektiği inancındayım. KKTC ile TC hükümetleri el ele vererek ekonomik sıkıntılara çözüm bularak halkı umutlandırmaları gerekiyor.”

Cemal Derya

“Güzelyurt sanayi bölgesinde esnafım ve bu ara işler ekonomik sıkıntılar nedeniyle çok düşük gidiyor. Özellikle son birkaç yıldır Güzelyurt’ta işler hiç iyi gitmiyor. Yanlış politikalar mı yoksa esnafa değer verilmemesinden mi kaynaklanıyor bilmiyorum ama bir çözüm bulunması gerekiyor. “Güzelyurt’u verecekler“ dedikleri günden beri buraya hiçbir yatırım yapılmadı. Hastane yapılacak dediler 10 senedir bina atılı duyuyor. Üniversiteler var ancak öğrenciler kampüs içerisinde marketi de kırtasiyeyi de kolayca bulduğu için çarşıya çıkmıyor. Beklentimiz Güzelyurt bölgesini daha cazip bir hale getirecek bir yatırımın bölgeye kazandırılmasıdır.”

Tahsin Koçyiğit

“Güzelyurt’ta uzun yıllardır esnafım. İşlerimiz eskisi gibi olmasa da idare ediyoruz. Çarşımız bir şekilde dönüyor ancak Güzelyurt genelinde esnafın durumu pek iyi değildir. Ülkeyi yönetenler buraya ciddi yatırımlar yapmalıdır. Belediye göz boyamak için Güzelyurt içerisine bir tren seferi koymuşlar ve çocukları gezdiriyor ayrıca bütün çemberlerde çalışma var ve seçim için insanların gözlerini boyamaya çalışıyorlar. Buralar gerçek yatırım istiyor. Belediye deniz kenarları düzenleyip halkın kullanımına sunmalıdır. KKTC hükümetinden de Türkiye hükümetinden de beklentimiz Kıbrıs’ta bir barışın sağlanmasıdır. Barışın olmayacağını da bildiğimiz için bu bölgeye büyük yatırımlar yapılması gerekiyor ki bölge esnafının da işleri hareketlensin.”