Ciddi artış var

Kıbrıslı Rumların kredi kartıyla kuzeydeki harcamalarının 21 milyon 129 bin Euro’ya; Kıbrıslı Türklerin de güneydeki harcamalarının 18 milyon 800 bin Euro’ya ulaştığı bildirildi.
Rumların, KKTC’deki harcamalarının son iki yılda yüzde 122 oranında arttığı belirtilirken, Türkiye’deki “döviz krizi ve Türk Lirası’nın değer kaybetmesi” nedeniyle, Kıbrıslı Rumların, KKTC’deki piyasaya itildiği iddia edildi.
Güney Kıbrıs’taki bankalara ait kredi kartlarının, KKTC’de kullanılmasıyla 2017’de 9 milyon 491 Euro; 2018 yılında 15 milyon 37 Euro; 2019 yılında ise 21 milyon 129 Euro harcama yapıldığını belirten gazete, Güney Kıbrıs’ta verilen kredi kartlarının Türkiye’deki kullanımının da 2019 yılında artış gösterdiğini yazdı.
Habere göre Kıbrıslı Rumlar, kredi kartıyla, 2017 yılında Türkiye’de 3 milyon 442 Euro, 2018’de 4 milyon 35 Euro, 2019’da ise 5 milyon 788 Euro harcama yaptı.
Gazete, Türkiye bankalarının KKTC’de verdiği kredi kartlarının Güney Kıbrıs’taki kullanımının ise 2017 yılına oranla 2018’de yüzde 31,9 oranında düşüş gösterdiğini, 2019 yılında ise 2018’e oranla yüzde 6,5 artış olduğunu belirtti.
Habere göre KKTC’de verilen Türkiye bankalarına ait kredi kartlarıyla, Güney Kıbrıs’ta, 2017 yılında 25 milyon 929 Euro, 2018’de 17 milyon 649 Euro ve 2019 yılında ise 18.8 milyon harcama yapıldı.
Gazete Güney Kıbrıs kredi kartlarının, Güney Kıbrıs içinde kullanılmasıyla ilgili rakamlara da yer verdi.
Öte yandan Alithia gazetesi, Güney Kıbrıs içinde, kredi kartıyla yapılan alış veriş miktarının yüzde 11 oranında artış göstererek 3 milyar 92 milyon Euro olarak belirlendiğini yazdı.
Gazete JCC şirketinin verilerine dayanarak, sadece Aralık ayında kredi kartlarının cirosunun 459 milyon Euro olduğuna dikkati çekti.
OZANDAC EROLUN KIZI %5 GULSUN EROL CITCI ESTEP HIRSIZ boyacinin hortumlanan paranin muhasebecisi - kktc de bu kadar mal okuz salak hayasiz serefsiz oldugunuz surece bizde bakin "İsviçre'deymiş gibi yaşayıp Amerika'daymışız gibi harcıyoruz, boyleee polis subayligi benim tosun oglumu durduramaz arayamaz her turlu yasakli mali kisiyi parayi tasiriz ayni rahmetli abim gibi(kokiii) boyleee kanun belrleyiciler bize dava acamaz dokunamazlar tipki salih boyaciki hapisanede yatirtmadigimiz gibi. boyleeeee biz devletin butun kurumlarini kole olarak kullaniriz ailecek muge- mine- tosuncuk- mahrancik-mustafacik-ozlemcik ozogmen- yeni tosunun babasi avradi anasi butun bakanliklarda odeme yapmayik ustune mal mulk calar talan ederik.Boyleeee sana aliene hangi serefsiz hayasiz vatan haini hizmet eder boyleeee yani burasi bizzim cifligimizdir dersin boyleeeee serdar denktas efendi senin baban bu ulkede calisti maasini aldi. ahamda tam boyleeeee burasi krallik degil yavru kus gercek mucahit de rahmetli DR,FAZIL KUCUKTUR. Allah rahmet eylesin mekani cennet olsun onla beraber sehitlerimize de. aham da tam bir saygi. boyleee sen ve eniklerin avradin burun bokusunuz insanligin yuzkarasi gelmis gecmis isanligin kktcnin tc nin basina bela olmus bi pisliksiniz ve caldiginiz talan ettiginiz fonlayip hortumladiginiz mallari kocanlari devletimize ve sahislara faiziyle iade edeceksiniz. tam da booyyyleeeee Ralph v. Estep wilmington de usa serdar efendinin mugecimin muhasebicisi basinada gulsun erolu oturtmus bu serefsizler. boyleeeee susaan bonusman desene dutarim kendimi kalleciyim boynum donmuyor turbunlere oynuyorum etik buskivusu way beeee bi konus laaa kus beyninle millete devlete dombalak mi attiracani zannettin sen laaan. lavuuukkk zoytari paralari malaria getirecen ucarin kacarin yok oyleeee hele bide kredi kartlari var bunlarin herbirinde numaralari ayni yere gider bide baksan ceplerinde garsona verecek paralari yok boyleeeeeee arkasi yarin kocan mugecim seni hasretle kucakliyorum canim serdarcik yurtdisinda millete dombalakmi attirin ozgurgunu kurtaracak mis vay beee serdar hortumu anlatir bak yedigin boklari