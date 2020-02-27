Acemi çapkın 

Lefkoşa’daki evinde buluştuğu K.S. isimli kadınla cinsel ilişkiye giren ve o anları gizlice cep telefonuna kaydeden Ahmet Aslan hakkındaki yargı süreci tamamlandı. Özel hayatın gizliliğini ihlal ettiği gerekçesiyle Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde yargılanan sanık, 9 ay hapse mahkûm edildi.

Evli ve bir çocuk babası olan sanığın, K.S.’yi yaşadıkları cinsel birlikteliği kimseye anlatmaması için kayda aldığı ve görüntüleri koz olarak kullanmak istediği ortaya çıktı.

Davanın kararında olgular aktarılırken, olayın 23 Ocak 2020 tarihinde meydana geldiği belirtildi.

Sanığın daha önceden tanıdığı kadınla Lefkoşa’da buluşup, evine götürdüğü, orada cinsel ilişkiye girdikleri belirtildi. Sanığın beraber olduğu kadından izin almadan gizlice cinsel münasebetlerini cep telefonu ile kayda aldığı ifade edildi.

Şikâyet üzerine tutuklanan sanığın cep telefonunda yapılan incelemede söz konusu kadınla cinsel içerikli görüntülerinin tespit edildiği aktarıldı. Sanığın soruşturmanın ardından 4 Şubat 2020 tarihinde yargılanmak üzere cezaevine gönderildiği belirtildi.

Davanın kararını okuyan Yargıç Temay Sağer, sanığın işlediği suçun 5 yıla kadar hapis cezası öngören ciddi bir suç olduğunun altını çizdi.

Özel hayatın gizliliği güvence altında

Sağer, özel hayatın gizliliğinin Anayasa ile güvence altına alındığını vurguladı.

Yargıç Sağer, sanığın, cinsel birlikteliği odaya daha önceden yerleştirdiği cep telefonu kamerasına gizlice kaydetmesini, suçu planlayarak işlemesini aleyhinde değerlendirdiğini söyledi. Sağer, evli ve 8 aylık çocuk babası olan sanığın söz konusu kadını aralarında yaşadıkları birlikteliği kimseye anlatmaması için elinde koz bulunsun diye çektiğini belirtti ve bu hususunda ağırlaştırıcı faktör olduğunu ifade etti.

Sanığın lehine ve aleyhine olan tüm hususlara değinen Sağer, sanığa 9 ay hapis cezası verdiğini açıkladı.